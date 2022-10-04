الCEPEX ينطلق في رقمنة بيانات طلب الحصول على منحة النقل ابتداء من 15 أكتوبر 2022

أعلن مركز النهوض بالصادرات انه ينطلق بداية من 15 اكتوبر 2022 في العمل بإجراء جديد "داتا كاب"، لرقمنة البيانات والمعطيات المتعلقة بطلب الحصول على منحة النقل للمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية.





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وأكد مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ، الثلاثاء، أن هذا الاجراء سيمكن من ادراج طلبات المؤسسات المصدرة المؤهّلة للانتفاع بمنح صندوق النهوض بالصّادرات، مباشرة ضمن المنظومة الإعلامية لمعالجة ملفات صرفها.ودعا المركز المؤسسات المصدرة المعنية الى ايداع العمليات التصديرية المنجزة، اثر التاريخ المحدد، اي 15 اكتوبر 2022، بمكتب الضبط في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توطين العملة طبقا لمقرر الدعم عدد 7606 بتاريخ 8 سبتمبر 2022، الذي يلغي ويعوّض المقرر عدد 894 بتاريخ 28 جانفي 2022وحثّ مركز النهوض بالصادرات، كافة المصدرين الى الاطلاع على الاستمارة المحيّنة لطلب دعم النقل والتي تتضمن دليلا مبسطا للمعطيات الأساسية الواجب توفرها في مختلف الوثائق المكوّنة لملف صرف المنحة وذلك عبر الرابط التالي:https://www.cepex.nat.tn/article/formulairesوشدد المصدر ذاته على أن احتساب المنحة سيتم استنادا الى الوثائق المودعة في الملف لدى مكتب الضبط دون غيرها ولن يقع قبول أي إضافة او تغيير للوثائق أو البيانات بعد تاريخ الإيداع.ويهدف هذا الإجراء إلى اختصار آجال معالجة الملفات وإضفاء أكثر نجاعة وفعالية لتجنب إشكاليات نقص في الوثائق المؤيّدة لعمليّة التصدير أو عدم تطابق المعطيات الواردة فيها أو تكرار إيداع وثائق لعمليّات تصدير سبق معالجتها من قبل صندوق النهوض بالصّادرات.وأوضح مركز النهوض بالصادرات أن الفترة التجريبية لهذا الإجراء ستمتد الى موفى سنة 2022، مشيرا الى تخصيص فضاء خلال هذه الفترة لتأطير المؤسسات الراغبة في استغلال المنظومة الجديدة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التقنية.ولفت، أيضا، إلى برمجة حصص تدريبية على مستوى الإدارة المركزية بتونس وبالمكاتب الجهوية للمركز بسوسة وصفاقس وإصدار دليل خاص وفيديو توضيحي في هذا الشأن.