بلدية تونس تعقد الاجتماع الرابع للجنة قيادة استراتجية تنمية المدينة

احتضنت بلدية تونس اليوم الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة قيادة استراتيجية تنمية مدينة تونس لاستكمال مسار المصادقة على هذه الاستراتجية ووضع مخطط عملي لتنفيذ مشاريع تجعل العاصمة مدينة متوسطية متقدمة تقوم على ميثاق يوفر الحياة الكريمة والمزدهرة في كنف المساواة في الحقوق بين المواطنين ولاسيما الحق في البيئة السليمة والمرافق اللائقة والأمن.





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وصرحت رئسية بلدية تونس ورئيسة لجنة قيادة الاستراتيجية سعاد عبد الرحيم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الاجتماع الرابع استعرض المراحل الثلاثة السابقة لمسار وضع الاستراتيجية والمتمثلة في تشخيص المعالم الرئيسية والتحديات التي تواجهها المدينة لتحقيق تنميتها .وقالت رئيسة البلدية أن مسار وضع الاستراتيجية يتسم بالشفافية والتشاركية باعتماد الحوار والاستشارة بين الخبراء والمنتخبين والمواطنين إذ تم التواصل مع أكثر من 10 آلاف مواطن في إطار وضع استراتيجية التنمية المستقبلية للمدينة وعرض مشروع "ميثاق المدينة".ومن ناحية أخرى صرح المستشار البلدي المشرف على لجنة القيادة لطفي بن عيسى ل(وات) بأن الاجتماع الرابع للجنة القيادة تولى المصادقة على الصيغة المعدلة للاستراتجية على أساس التفاعلات والمقترحات مع المشاركين والمشمولين بالاستشارة والحملة التواصلية مع المواطنين بخصوص أربعة محاور أولها تنمية التجديد الاقتصادي والثقافي وتشجيع المبادرات المجددة وثانيا دعم دور المدينة كمحرك لتونس الكبرى الجامعة ل38 بلدية بما يجعلها كيانا منظما وقادرا على مواجهة التحديات والمخاطر.ويتمثل المحور الثالث في تحقيق التناغم والتكامل في المحور المركزي بين الحي العصري وميناء حلق الوادي وبين المدينة العتيقة في حين يتعلق المحور الرابع بتركيز حوكمة قادرة على تجنيد جهود كل الفاعلين واستدامة التنمية.وقال الخبير لطفي بن عيسى أنه بعد التشخيص والمصادقة سيتم وضع مخطط عملي يشمل 16 مشروعا كبيرا ويختزل 144 مشروعا فرعيا تهم المواطنين والمؤسسات وتشمل تنشيط الاقتصاد المحلي وجعل تونس الكبرى قادرة على تلبية حاجيات ساكنها في الفضاءات السكنية والجولان والحدائق والآمان والنشاط الثقافي والاقتصادي وبشكل خاص للنساء صاحبات المشاريع المنتجة والعاملات والمسنين وذوي الاحتياجات الخصوصية.وأشار الى أن من بين المشاريع المندمجة في الاستراتيجية الشروع في تطوير شارع 9 أفريل الذي يمثل مركز ثقل في العاصمة وتحقيق التناسق بين المدينة العتيقة ومحيطها العصري وجاذبية القلب النابض للعاصمة حول شارع بورقيبة.وكانت بلدية تونس بدأت رسميا في جانفي 2021 بمساعدة فنية من شبكة المدن المتوسطية (ماد سيتي) ومساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي مسار وضع استراتيجية المدينة تحت عنوان "عاصمة تونس.. تخطيط استراتيجي وحكومة متعددة المستويات من أجل مدينة مرنة"