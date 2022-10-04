نزار بن ناجي: تسجيل 28 الف هوية رقمية مفعلة منذ انطلاق الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية

أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، عن تسجيل 28 الف هوية رقمية مفعلة وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية يوم 3 اوت 2022.





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وأضاف بن ناجي، في تصريح لـ"وات"، على هامش اشرافه، اليوم الثلاثاء، على الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية على الجوال للمواطن بولاية سوسة، التي تتواصل على امتداد يومين بالمركب الشبابي بسوسة، ان 78 الف طلب للحصول على الهوية الرقمية تنتظر عملية تأكيدهاواضاف ان الأرقام المسجلة، إلى حد اليوم، تعتبر جيدة لا سيما في ظل الحملة الاتصالية التحسيسية المتواصلة بأهمية هذه الخدمة التي تمكن من الولوج الآمن وبطريقة موحدة للبوابات الحكومية والخدمات الالكترونية.وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها الفريق التقني التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصال ومشغلي الاتصالات الثلاثة لمساعدة المواطنين على التمتع بهذه الخدمة الجديدة والنفاذ الى بوابة المواطن التي أضحت تحتوي على المضمون الالكتروني للشخص المعني بالأمر ولأبنائه وذلك بعد ان تم اعتماد مضمون الحالة المدنية الممضي الكترونيا رسميا في الإجراءات الإدارية.وأكد الوزير حرص الوزارة على تطوير العديد من الخدمات الإدارية الأخرى وإدراجها ببوابة المواطنwww.e-bawaba.tn في أقرب الآجال على غرار الوثائق التي تخص الجولان والنقل البري كالبطاقات الرمادية ورخص السياقة.وذكر بن ناجي ان الحملة الوطنية للحصول على الهوية الرقمية على الجوال للمواطن تهدف الى تمكين المواطنين بكامل تراب الجمهورية من الحصول على الهوية الرقمية التي تخول لهم النفاذ الآمن والمؤمن للبوابات والمنصات الرقمية مؤكدا انها الطريقة الوحيدة التي تمكن من التثبت الالكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق واستخراج الوثائق الرسمية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الإدارات والهياكل المعنية بالخدمات الإدارية