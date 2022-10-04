تسجيل 143 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المترواحة بين 26 سبتمبر الماضي و02 أكتوبر الماضي


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 15:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة المتراوحة بين 26 سبتمبر الماضي و02 أكتوبر الجاري وذلك بعد إجراء 4058 تحليلا مخبريا لتصل نسبة التحاليل الايجابية 3,5 بالمائة.


وبلغ عدد الوفيات المصرح بها جراء الفيروس كورونا خلال ذات الفترة، 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 29.254 حالة وفاة، وفق آخر تحديث نشرته اليوم الثلاثاء وزارة الصحة.

وبالنسبة إلى حالات الإيواء الجديدة للمرضى بالفيروس داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة فقد بلغت خلال الفترة المذكورة 07 حالات جديدة، في حين تعافى 351 شخصا من الإصابة بالفيروس.

..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254190



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 | 8 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 18:00 15:27 12:15 06:17 04:51
Babnet
25°
 Babnet28° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2129°-2229°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (3 oct )
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct )   1482,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   