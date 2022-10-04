جندوبة: طلبة جدد من الشريط الحدودي يطالبون إدارة الخدمات الجامعية بتمكينهم من السكن الجامعي

افاد عدد من طلبة جامعة جندوبة القاطنين بالشريط الحدودي التونسي-الجزائري، واغلبهم من الطلبة الجدد، بان إدارة الخدمات الجامعية، ترفض تمكينهم من الإقامة في المبيتات، دون تقديمها لتوضيح بخصوص الأسباب التي تقف وراء هذا القرار الشفوي.





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وأعرب عدد منهم في تصريحات متطابقة ل"وات" ان إدارة الخدمات وبقية السلط المتدخلة، لم تراع أوضاعهم الاجتماعية المتردية والعزلة التي يعيشونها بسبب البعد وغياب النقل وغلائه ان توفر، وعدم قدرتهم على متابعة دروسهم بمختلف الكليات المتواجدة بمدينة جندوبةواضافوا ان عدد منهم اضطر لمقاطعة الدروس الى حين الاستجابة لحقوقهم في السكن الجامعي، فيما اضطر بعضهم للمكوث عند الأقارب، لقضاء ليلة البارحة، بعد ان استحالت عودتهم لمنازلهم الكائنة بمناطق حليمة وقلوب الثيران والحمر من معتمدية فرنانة وعين سلطان ووشتاتة من معتمدية غار الدماء، وهو ايضا ما واجهه عدد من الطلبة القاطنين بمناطق حدودية بمعتمدية طبرقة، وذلك بسبب توقف وسائل النقل عن النشاط انطلاقا من الرابعة مساء والمخاطر المحتملة في تنقلهم ليلا.وتبلغ تكاليف التنقل ذهابا وإيابا الى هذه المناطق عبر وسائل النقل الريفي او الشاحنات أكثر من 15 دينارا للطالب الواحد دون اعتبار تكاليف الاعاشة.وكان عدد من الطلبة قد احتجوا امس الاثنين واليوم الثلاثاء امام إدارة الخدمات الجامعية والمبيتات، على اوضاعهم، دون التوصل الى حل ينهي معاناتهم التي انطلقت منذ انطلاق العودة الجامعية لهذه السنة.ورغم المحاولات المتعددة للاتصال بالمدير الجهوي للخدمات الجامعية ومدير الخدمات الجامعية للشمال، لم يتسن لصحفي "وات" الحصول على موقف الإدارة من رفضها تمكين عشرات الطلبة المحتجين من الاقامة بالمبيتات.ومن جهته أكد المعتمد الأول بولاية جندوبة الطيب الدريدي في تصريح ل"وات"ان السلطة الجهوية تتابع موضوع طلبة الشريط الحدودي المعنيين بالسكن الجامعي، موضحا ان توقف احد المبيتات عن اسداء خدمته بعد وفاة صاحبه، هو الذي أوصل إدارة الخدمات الجامعية الى هذه الوضعية.واضاف انه تمت دعوة الطلبة المعنيين لحضور جلسة ستلتئم بعد ظهر اليوم بمقر الولاية للنظر في الاشكال العالق بهدف التوصل الى حل سريع ينهي انتظاراتهم ويمتعهم بحقهم، معتبرا ان الحل يتجه نحو كراء مبيت جديد قادر على استيعاب العدد المتبقي من الطلبة.