اعادة فتح عمليّة التسجيل عن بعد لفائدة التلاميذ المنتمين إلى المدارس الابتدائية الخاصة (وزارة التربية)

أعلنت وزارة التربية، أنّه قد تقرّر من جديد فتح عمليّة باب التسجيل عن بعد لفائدة التلاميذ المنتمين إلى المدارس الابتدائية الخاصة.





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وأفادت الوزارة، في بلاغ للعموم صادر اليوم الثلاثاء، أن فتح باب التسجيل عن بعد من جديد يهم أطفال الأقسام التحضيريّة وتلاميذ السنوات من الثانية إلى السادسة بالنسبة إلى السنة الدراسيّة 2022-2023وتتواصل عملية التسجيل عن بعد انطلاقا من منتصف نهار اليوم 4 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022،وذلك عبر الروابط التالية: