وزير التعليم العالي: انتداب 1100 استاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات بعنوان سنة 2022

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير اليوم الثلاثاء أنه تم انتداب 1100 استاذ مساعد للتعليم العالي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وذلك بعنوان سنة 2022 رغم الظروف الصعبة للمالية العمومية حسب تقديره





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وأضاف منصف بوكثير اليوم في تصريح اعلامي على هامش الاجتماع التنسيقي للمديرين العامين لمراكز البحث، أنه تم الانطلاق حاليا في نشر نتائج هذا الانتداب تباعا وذلك عبر لجان تعمل بصفة مستقلة مشيرا الى أن دورة الانتداب هذه جاءت لتشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل من جهة ولسد الشغورات من جهة أخرىوحول الاجتماع التنسيقي اليوم للمديرين العامين لمراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز بوكثير أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على ضرورة تثمين نتائج البحث العلمي باعتبار أن هذه الحلقة لا تزال ضعيفة نسبيا في تونس مشيرا في المقابل الى أن تونس تحتل المراتب الأولى دوليا من ناحية الانتاج العلمي والمنشورات العلميةوشدد بوكثير على أن لوزارة التعليم العالي العديد من التجارب البحثية التي ستبني عليها من أجل مزيد تثمينها لفائدة التنمية بالبلاد وتطوير وتنمية الاقتصاد الى جانب وضع الآليات الكفيلة بتشغيل الدكاترة واستيعابهم قدرالمستطاعولفت وزير التعليم العالي في هذا الخصوص الى أنه سيتم توجيه البحث العلمي الى الأولويات الوطنية على غرار الطاقات المتجددة (مركز البحث ببرج السدرية) والبحث في تكنولوجيا المياه (مركز البحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية) مضيفا أن إنضمام تونس الى شبكة "أفق أوروبا" (2027/2021) قد فتح المجال للباحثين لتمويل مشاريعهم البحثيةوجدير بالاشارة الى أن هذا الاجتماع يندرج في اطار السياسة التشاركية لوزارة التعليم العالي المبنية على التشاور والتنسيق مع المؤسسات العمومية للبحث العلمي بهدف تطوير نشاطها وتفعيل دورها في النهوض بمنظومة البحث العلمي والاستجابة للانتظارات على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .