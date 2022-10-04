لقاء بين وزير الإقتصاد ومديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الإقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة حول فرص تعزيز التعاون الفني

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب zuzana Schwidrowski مديرة شمال إفريقيا للجنة الإقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤدي حاليا زيارة عمل الي تونس.





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وكانت المقابلة ،مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الفني بين تونس واللجنة الإقتصادية لإفريقيا خاصة في المجالات ذات الأولوية الإقتصادية و الإجتماعية.و إستعرض سمير سعيّد والسيدة Schwidrowski المجالات التي يمكن أن تستفيد من الخبرة الفنية لهذا الهيكل الأممي من ذلك مجال التشغيل والتكوين وتنمية القدرات لاسيما على مستوى دفع المبادرة الخاصة و إحداث المشاريع الصغرى خاصة بالنسبة للشباب وحاملي الشهادات و والمرأة في عديد القطاعات كالصناعات التقليدية و تثمين الموارد الطبيعية ، هذا الى جانب مجالات أخرى كالبحث والتجديد التكنولوجي و الحماية الإجتماعية و الأمن الطاقي والغذائي.وأعرب الجانبان في هذا السياق على الإستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من تقديم مقترحات لتعاون فني مثمر يركز بالخصوص على الأولويات الوطنية الراهنة والتحديات الإقتصادية والإجتماعية القائمة .