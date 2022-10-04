لقاء بين وزير الإقتصاد ومديرة مكتب شمال إفريقيا للجنة الإقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة حول فرص تعزيز التعاون الفني


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 12:30 قراءة: 0 د, 44 ث
      
إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب zuzana Schwidrowski مديرة شمال إفريقيا للجنة الإقتصادية لإفريقيا (CEA) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤدي حاليا زيارة عمل الي تونس.


وكانت المقابلة ،مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الفني بين تونس واللجنة الإقتصادية لإفريقيا خاصة في المجالات ذات الأولوية الإقتصادية و الإجتماعية.

و إستعرض سمير سعيّد والسيدة Schwidrowski المجالات التي يمكن أن تستفيد من الخبرة الفنية لهذا الهيكل الأممي من ذلك مجال التشغيل والتكوين وتنمية القدرات لاسيما على مستوى دفع المبادرة الخاصة و إحداث المشاريع الصغرى خاصة بالنسبة للشباب وحاملي الشهادات و والمرأة في عديد القطاعات كالصناعات التقليدية و تثمين الموارد الطبيعية ، هذا الى جانب مجالات أخرى كالبحث والتجديد التكنولوجي و الحماية الإجتماعية و الأمن الطاقي والغذائي.

وأعرب الجانبان في هذا السياق على الإستعداد لمواصلة التشاور والتنسيق بما يمكن من تقديم مقترحات لتعاون فني مثمر يركز بالخصوص على الأولويات الوطنية الراهنة والتحديات الإقتصادية والإجتماعية القائمة .
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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 254180

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mardi 04 Octobre 2022 à 12h 37m |           
Ce n'est pas les Rencontres Conviviales de Salons qui vont convaicre les investisseurs et/ou donateurs Europeen...

il faut des réformes concretes seulle garantes de reussite de tout projet d'investissement et/ou de cooperation !



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