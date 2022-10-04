البريد التونسي يصدر طابعان بريديان حول مقاومة ظاهرة العنف المدرسي

يصدر البريد التونسي، يوم 5 اكتوبر 2022، طابعان بريديان حول "مقاومة ظاهرة العنف المدرسي" لتعزيز الوعي بحجم هذه الآفة وبضرورة استئصالها.





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وسيعرض الطابعان والمنتجات المتصلة بهما، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، الثلاثاء، للبيع ابتداء من يوم غد، الاربعاء، بجميع مكاتب البريد.كما يمكن اقتناء هذان الطابعان البريديان عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى الموقع :www.e-stamps.poste.tnويندرج إصدار الطابعان البريديان، بحسب المصدر ذاته، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمربي، الذّي اقرته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية منذ سنة 1966.وتشكل هذه المناسبة فرصة لمزيد بذل الجهد في تكريم المربين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم في مجتمعاتهم والاعتراف بقيمتهم في تربية وتعليم أجيال المستقبل والنهوض بمهنة التعليم والارتقاء بها.