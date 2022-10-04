البريد التونسي يصدر طابعان بريديان حول مقاومة ظاهرة العنف المدرسي


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 14:26 قراءة: 0 د, 34 ث
      
يصدر البريد التونسي، يوم 5 اكتوبر 2022، طابعان بريديان حول "مقاومة ظاهرة العنف المدرسي" لتعزيز الوعي بحجم هذه الآفة وبضرورة استئصالها.


وسيعرض الطابعان والمنتجات المتصلة بهما، وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي، الثلاثاء، للبيع ابتداء من يوم غد، الاربعاء، بجميع مكاتب البريد.

..

.

كما يمكن اقتناء هذان الطابعان البريديان عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى الموقع :www.e-stamps.poste.tn

ويندرج إصدار الطابعان البريديان، بحسب المصدر ذاته، في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمربي، الذّي اقرته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة العمل الدولية منذ سنة 1966.
..
...


وتشكل هذه المناسبة فرصة لمزيد بذل الجهد في تكريم المربين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم في مجتمعاتهم والاعتراف بقيمتهم في تربية وتعليم أجيال المستقبل والنهوض بمهنة التعليم والارتقاء بها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254178



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 | 8 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:26 18:00 15:27 12:15 06:17 04:51
Babnet
27°
 Babnet28° Babnet % 61 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2029°-2129°-2229°-2129°-22
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (3 oct )
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 oct )   1482,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   