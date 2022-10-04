الكاف: استكمال عملية توريد 20 الف طن من السكر من الجزائر


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 12:06 قراءة: 0 د, 33 ث
      
شهدت ولاية الكاف منذ ثلاثة أيام، استكمال عملية توريد 20 الف طن من السكر من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، بما مكن من توفير كميات هامة من هذه المادة الإستهلاكية، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة نبيل القاسمي "وات"


واوضح القاسمي ان القسط المخصص لولاية الكاف من عملية التوريد وفر مخزونا يفي بحاجة الولاية لمدة لاتقل عن شهر.

وأكد أنه تم توزيع كل الكميات بالبلاد، وذلك بالتوازي مع الكميات التي تم توريدها من بلدان أخرى، مضيفا أنه ينتظر تدعيم التزود بمادة السكر على كامل البلاد، على إثر عودة معمل السكر بباجة خلال هذه الأيام إلى نشاطه الطبيعي، على حد تعبيره.

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