الاسبوع العالمي للفضاء: مدينة العلوم تخصص يوما لعلوم الفضاء يوم 7 أكتوبر 2022


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 13:31 قراءة: 0 د, 39 ث
      
سيتم تنظيم يوم لعلوم الفضاء يوم، الجمعة 7 أكتوبر 2022، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بمدينة العلوم تونس بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة لعلوم الفلك بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء، الذّي يتم الاحتفال به من 4 وحتّى 10 أكتوبر من كل سنة.


ويعد أسبوع الفضاء بادرة أممية أطلقها، منذ سنة 1999، إعلان فيينا. وتقام هذه التظاهرة من 4 الى 10 أكتوبر إحتفاء "بإسهام العلوم والتكنولوجيا في تحسين ظروف عيش البشر".

كما تأتي التظاهرة إحياء لذكرى إطلاق أول قمر صناعي للأرض سبوتنيك 1 يوم 4 أكتوبر 1957 ودخول حيز التنفيذ معاهدة الفضاء في 10 اكتوبر 1967.

ويتضمن برنامج الاحتفال تنظيم ندوات سيتم تقديمها من قبل أساتذة علوم من الجمعيّة التونسيّة لعلوم الفلك تتعلّق بعدّة مواضيع على غرار التموقع عبر الأقمار والفضاء وتطبيقاته وأخيرا كيفية تعقب المحطات الفضائية الدولية باستخدام بيثون (لغة برمجة).
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