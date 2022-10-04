سوسة: تحرير 360 بحثا اقتصاديا خلال شهر سبتمبر


Publié le Mardi 04 Octobre 2022 - 14:46 قراءة: 1 د, 13 ث
      
تولت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة، خلال شهر سبتمبر المنقضي، القيام ب 1710 زيارات ميدانية، أسفرت عن تحرير 360 محضر بحث اقتصادي، وفق المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب.


وأضاف طالب في تصريح ل"وات"، ان فرق المراقبة الاقتصادية، تمكنت خلال هذه الزيارات الميدانية من حجز 8 أطنان من الخضر والغلال و90 ألف بيضة و22720 لترا من الزيت النباتي المدعم و9ر7 اطنان من مادة السكر و126 لترا من الحليب و1 طن من السميد و5ر1 طن من المواد العلفية و1349 كراسا مدعما و1180 علبة سجاير بعد التأكد ان هذه المواد كانت مخزنة لاسباب احتكارية، كما تم حجز 66 لترا من الحليب و460 كلغ من السميد، منتهية الصلوحية.

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ولفت طالب الى ان أغلب المخالفات شملت قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (170 مخالفة) يليها قطاع المواد الغذائية العامة(92 مخالفة )، كما تم رفع 36 مخالفة في قطاع التبغ و29 مخالفة في قطاع المواد المدرسية و16 مخالفة في قطاع المطاعم و13 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات و4 مخالفات في قطاعات أخرى

ومثلت المخالفات الماسة بنزاهة المعاملات ولاسيما المتعلقة بعدم اشهار الأسعار والفوترة واستعمالات الات الوزن نسبة 6ر63 بالمائة من مجموع المخالفات المرفوعة، بينما مثلت المخالفات المتصلة بالأسعار والاحتكار 4ر34 بالمائة من جملة المخالفات
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وأشار المدير الجهوي للتجارة إلى أن عمليات المراقبة امنها خلال شهر سبتمبر، 96 فريق مراقبة بمشاركة أعوان الشرطة البلدية والحرس البلدي وبمعاضدة أمنية، وذلك بالإضافة إلى الخلية القارة بسوقي الجملة للخضر والغلال بسوسة وحمام سوسة.

يذكر انه تم تنظيم 3 حملات اقليمية خلال شهر سبتمبر المنقضي بمشاركة أعوان المراقبة الاقتصادية التابعين لإدارات المنستير والمهدية والقيروان

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