الاولمبي الباجي: محمد الكوكي ينسحب من تدريب الفريق

انسحب المدرب محمد الكوكي من تدريب الاولمبي الباجي مساء اليوم الاثنين قبل اسبوع من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .





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واكد المدرب محمد الكوكي اليوم الاثنين فى ندوة صحفية انسحابه من تدريب فريق الاولمبي الباجي وذلك للالتحاق بالمملكة العربية السعودية من اجل دخول دورة المدربين المحترفين واكد انه كان قد عاد الى تونس من اجل دورة المحترفين وانه كان قد صرح بذلك للهيئة المديرة للاولمبي الباجي لكنه اضاف " لا توجد مؤشرات حتى اليوم بان هذه الدورة ستنعقد في تونس مما اضطره الى اتخاذ هذا القرار".وقال الكوكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا القرار لم يكن سهلا اعتبارا الى مكانة الاولمبي الباجي بالنسبة اليه وقال ان فريق الاولمبي الباجي سيحقق انجازات هامة اعتبارا الى انه تم القيام بانتدابات قيمة وقد وضع اسسا صلبة للفريق الذى وصفه بالجاهز على كل المستويات وبين انه درب الاولمبي الباجي بدون مقابل ودعا احباء الاولمبي الباجي الى تفهم قراره بعدم التفكير بالعاطفة فقط.وعبر كمال والي رئيس جمعية الاولمبي الباجي ل"وات" عن عدم رضي الهيئة المديرة للجمعية علي قرار المدرب محمد الكوكي وعدم اعدادها للبديل له معلنا ان مكتب الهيئة سيبقي فى انعقاد دائم حتى الاتفاق على بديل والتعامل مع الوضع الجديد وقال خلال الندوة الصحفية ان الهيئة لم تعرف بقرار المدرب سوى مؤخرا واكد انه تم القيام باتصالات والتاكد ان دورة المدربين المحترفين ستنعقد بتونس خلال الاشهر القادمة واكد ان الهيئة وضعت تصوراتها وبرامجها على اساس ان المدرب محمد الكوكي هو من سيواصل معها خلال الموسم الحالي خاصة انه هو من قام بانتداب اللاعبين.