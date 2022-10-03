الترجي الرياضي يفوز على وفاق عين توتة الجزائري 34-26


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 20:48 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تفوق الترجي الرياضي مساء اليوم الاثنين على وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 34-26 في لقاء اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.


وكان النادي الافريقي قد تفوق في وقت سابق اليوم الاثنين بقاعة الحمامات على مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 في لقاء اليوم الرابع للبطولة
وفي ما يلي النتائج المسجلة و برنامج مباريات المجموعتين الاولى و الثانية المقرر اليوم الاثنين:
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المجموعة الاولى
الاثنين 3 اكتوبر 2022
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مولدية الجزائر-النادي الافريقي 25-26
الزمالك المصري-الشرطة الكامروني (س 19)
راد ستار معفى

الترتيب
الفريق ل ن
1- النادي الافريقي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/
-- مولودية الجزائر 4 7 تاهل الى ربع النهائي/
-- الزمالك 6 2 تاهل الى ربع النهائي/
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4- راد ستار 3 3
5- الشرطة الكاميروني 2 2

المجموعة الثانية
الاثنين 3 اكتوبر 2022
وفاق عين توتة الجزائري-الترجي الرياضي 26-34
شباب كينشاسا-الاهلي المصري 14-39
فلاورز البنيني معفى

الترتيب
الفريق ل ن
1- الترجي الرياضي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/
-- الاهلي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/
3- وفاق عين التوتة 4 6 تاهل الى ربع النهائي/
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4- شباب كينشاسا 3 5
5- فلاورز البنيني 3 3

يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.

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