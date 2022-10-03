الترجي الرياضي يفوز على وفاق عين توتة الجزائري 34-26

تفوق الترجي الرياضي مساء اليوم الاثنين على وفاق عين توتة الجزائري بنتيجة 34-26 في لقاء اليوم الرابع من منافسات المجموعة الثانية لبطولة افريقيا للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.





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وكان النادي الافريقي قد تفوق في وقت سابق اليوم الاثنين بقاعة الحمامات على مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 في لقاء اليوم الرابع للبطولةوفي ما يلي النتائج المسجلة و برنامج مباريات المجموعتين الاولى و الثانية المقرر اليوم الاثنين:مولدية الجزائر-النادي الافريقي 25-26الزمالك المصري-الشرطة الكامروني (س 19)راد ستار معفى1- النادي الافريقي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/-- مولودية الجزائر 4 7 تاهل الى ربع النهائي/-- الزمالك 6 2 تاهل الى ربع النهائي/سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس4- راد ستار 3 35- الشرطة الكاميروني 2 2وفاق عين توتة الجزائري-الترجي الرياضي 26-34شباب كينشاسا-الاهلي المصري 14-39فلاورز البنيني معفى1- الترجي الرياضي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/-- الاهلي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/3- وفاق عين التوتة 4 6 تاهل الى ربع النهائي/سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس4- شباب كينشاسا 3 55- فلاورز البنيني 3 3يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.