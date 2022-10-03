أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر عضو بأكاديمية الطب الفرنسية

انتخب أستاذ طب الأعصاب التونسي رياض قويدر خريج كلية الطب بتونس كعضو مراسل أجنبي بالأكاديمية الفرنسية للطب منذ 20 سبتمبر الفارط .





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وقال الدكتور رياض قويدر في تصريح لـ(وات) اليوم الاثنين، إنه في العشرية الأخيرة لم ينضم إلى هذه العضوية بالأكاديمية الفرنسية للطب سوى تونسي وحيد، وهو ما يفسر أهمية حدث انتخابه في "هذا الوقت"، وفق تعبيره.وأشار قويدر إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها لم تختر سوى 12 طبيبا تونسيا وأغلبهم كانوا زاولوا تعليمهم الجامعي بفرنسا، لافتا إلى أن الجيل الجديد الذي انضم إلى هذه المؤسسة المرموقة هو خريج الجامعة التونسية العمومية وكلية الطب بتونس.والأستاذ رياض قويدر هو رئيس قسم طب الاعصاب بمستشفى الرازي بتونس ورئيس هيئة اختصاص الطب الأعصاب وجراحة المخ والأعصاب وعضو معتمد لدى مكتب الفدرالية العالمية بطب الاعصاب.ويعد قويدر ثاني اخصائي تونسي في الأعصاب، يتم اختياره في أكاديمية الطب الفرنسية بعد الاستاذ منجي بن حميدة.وتلقى الدكتور قويدر وسفير تونس بفرنسا دعوة بالمناسبة لحضور حفل تكريم رسمي بمقر الأكاديمية الفرنسية للطب بباريس يوم 13 ديسمبر القادم.