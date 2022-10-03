مدير عام المركز الوطني لتعليم الكبار يشدد على ضرورة التدخل الفوري لاحداث مراكز لتعليم الكبار ب 34 معتمدية تفتقر لهذه المراكز رغم أنها من أفقر المعتمديات


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 19:42 قراءة: 1 د, 4 ث
      
كشف المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، علي الفالحي، اليوم الإثنين، أن 34 معتمدية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية لا توجد بها مراكز لتعليم الكبار رغم أنها من أفقر المعتمديات على غرار معتمدية حاسي الفريد بولاية القصرين التي تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث نسب الفقر والأمية والتسرب المدرسي.


وشدد الفالحي في تصريح ل(وات) على هامش افتتاحه السنة التعليمية والتكوينية في مجال تعليم الكبار بالمركز النموذجي لتعليم الكبار بمعتمدية تالة في ولاية القصرين، على ان افتقار هذه المعتمديات لمراكز لتعليم الكبار يتطلب تدخلا فوريا لاحداث مراكز بها بالتعاون مع البلديات التي وعدت، وفق تأكيده، بتوفير مقرات لهذه المراكز.

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وذكر الفالحي أن مليون طفل في تونس إنقطعوا مبكرا عن الدراسة خلال العشر سنوات الأخيرة وليست لديهم الأدوات الذهنية والمعرفية اللازمة لتطوير مهاراتهم لذلك هم في حاجة إلى تعلمات أساسية في اللغات والعلوم وهو ما ستؤمنه مراكز تعليم الكبار المنتشرة في جل المعتمديات.
وأعلن عن اطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة الهادفة إلى تحويل برنامج تعليم الكبار إلى برنامج التعلم مدى الحياة، مشيرا إلى أن التكوين في مراكز تعليم الكبار سيصبح حسب طلبات السوق المحلية والوطنية وكذلك الخارجية.

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وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتعلم مدى الحياة تستهدف كبار السن والمنقطعين مبكرا عن الدراسة مع ذوي الاحتياجات الخصوصية، مؤكدا انه ستتم المصادقة علي هذه الاستراتيجية الوطنية في آخر شهر نوفمبر المقبل حتى تصبح مشروع دولة ينتج النجاح، وفق تعبيره.

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