مباراة الباراج بين الترجي الجرجيسي و نادي حمام الانف يوم 8 اكتوبر الجاري


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 19:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يلتقي الترجي الجرجيسي و نادي حمام الانف يوم السبت 8 اكتوبر الجاري بملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا في اطار المباراة الفاصلة الاولى (الباراج) لتحديد الفريق الذي سيلاقي نجم المتلوي من اجل الالتحاق ببطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الثانية).


يذكر أنّه تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى موعد لاحق بعدما كانت الجولة الافتتاحية مقررة يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك اثر المستجدات الطارئة المتعلقة بقضية هلال الشابة وقرار محكمة التحكيم الرياضي "التاس" القاضي باعادة ادماج الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وكان المكتب الجامعي قد قرر ادماج هلال الشابة بالمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى اثر الحكم الصادر عن "التاس" مع اجراء مقابلتين فاصلتين تجمع الاولى الترجي الجرجيسي بنادي حمام الأنف على أن يلاقي الفائز منهما نجم المتلوي.
وسينضم الفريق الفائز في المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.

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