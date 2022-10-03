بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على مولدية الجزائر 26-25

فاز النادي الافريقي اليوم الاثنين بقاعة الحمامات على مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 في لقاء اليوم الرابع للبطولة الافريقية للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.
وفي ما يلي النتائج المسجلة و برنامج مباريات المجموعتين الاولى و الثانية المقرر اليوم الاثنين:
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المجموعة الاولى
الاثنين 3 اكتوبر 2022
مولدية الجزائر-النادي الافريقي 25-26
الزمالك المصري-الشرطة الكامروني (س 19)
راد ستار معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي الافريقي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/
-- مولودية الجزائر 4 7 تاهل الى ربع النهائي/
-- الزمالك 6 2 تاهل الى ربع النهائي/
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4- راد ستار 3 3
5- الشرطة الكاميروني 2 2
المجموعة الثانية
الاثنين 3 اكتوبر 2022
وفاق عين توتة الجزائري-الترجي الرياضي (س17)
شباب كينشاسا-الاهلي المصري (س17)
فلاورز البنيني معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- الترجي الرياضي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/
-- الاهلي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/
3- وفاق عين التوتة 5 3 /تاهل الى ربع النهائي/
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4- شباب كينشاسا 4 2
5- فلاورز البنيني 3 3
يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.
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