بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد: النادي الافريقي يفوز على مولدية الجزائر 26-25

فاز النادي الافريقي اليوم الاثنين بقاعة الحمامات على مولدية الجزائر بنتيجة 26-25 في لقاء اليوم الرابع للبطولة الافريقية للاندية البطلة المقامة بمدينتي نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري.





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وفي ما يلي النتائج المسجلة و برنامج مباريات المجموعتين الاولى و الثانية المقرر اليوم الاثنين:المجموعة الاولىالاثنين 3 اكتوبر 2022مولدية الجزائر-النادي الافريقي 25-26الزمالك المصري-الشرطة الكامروني (س 19)راد ستار معفى1- النادي الافريقي 3 9 تاهل الى ربع النهائي/-- مولودية الجزائر 4 7 تاهل الى ربع النهائي/-- الزمالك 6 2 تاهل الى ربع النهائي/سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس4- راد ستار 3 35- الشرطة الكاميروني 2 2وفاق عين توتة الجزائري-الترجي الرياضي (س17)شباب كينشاسا-الاهلي المصري (س17)فلاورز البنيني معفى1- الترجي الرياضي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/-- الاهلي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/3- وفاق عين التوتة 5 3 /تاهل الى ربع النهائي/سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس4- شباب كينشاسا 4 25- فلاورز البنيني 3 3يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.