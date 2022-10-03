مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 10911 مخالفة اقتصادية في الفترة من 23 اوت الى 1 اكتوبر 2022

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية خلال الفترة من 23 اوت الى 1 اكتوبر 2022، حوالي 10911 مخالفة اقتصادية، وفق ما اوردته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين.





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وتعلقت 3507 مخالفة بقطاع الخضر والغلال و 1889 مخالفة بقطاع الدواجن والبيض و5011 مخالفة بقطاع توزيع المواد المدعمة و504 مخالفة بقطاع المواد المدرسية.وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية في اطار البرنامج المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة بين وزارة التجارة والمصالح الامنية بمختلف الجهات، 6602طنا من الخضر والغلال و26,812 طنا من لحوم الدواجن و171300 بيضة و194 طن من الفرينة المدعمة و25 طن من العجين الغذائي و14130 لترا من الزيت النباتي المدعم.كما وقع حجز، بحسب نفس المصدر، 9081 لترا من الحليب و 52 طنا من السكر الأبيض السائب و110780 قطعة من المواد المدرسية و110865 لترا من المياه المعدنية و153 طن من مواد البناء (اسمنت، حديد) و36646 علبة تبغ.وتم خلال نفس الفترة وبالتوازي مع ذلك تنفيذ 61 عملية مراقبة إقليمية مشتركة شملت كل جهات الجمهورية في إطار برنامج تبادل الفرق الرقابية بين الولايات، وأفضت إلى تأمين 19157 زيارة تفقد إضافية ورفع 4519 مخالفة اقتصادي.واجرت فرق المراقفة الاقتصادية في السياق ذلته، 38 عملية نوعية مشتركة لمراقبة مخازن التبريد ومستودعات الخزن أفضت إلى حجز 6528 طنا من الخضر والغلال منها 5171 طنا من البطاطا و1316 طنا من البصل الجاف و41 طن من الخضر والغلال الأخرى.