المنستير تحتضن النسخة الثانية للبطولة العربية للاندية للقوس والسهم

انطلقت اليوم الاثنين بالملعب الفرعي بالمركب الأولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير بطولة الأندية العربية الثانية للقوس والسهم التي ينظمها نادي الرماية الرياضية بالمنستير تحت إشراف الجامعية التونسية للرماية والاتحاد العربي للقوس والسهم إلى غاية 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 65 راميا ورامية من 17 ناديا من 8 دول عربية.





..



.

.. ...

و أفاد سمير شوشان مدير البطولة العربية الثانية للأندية للقوس والسهم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للقوس والسهم "وات" أنّ اليوم الأوّل مخصص لفحص المعدات والتدريب الرسمي على أن تنطلق غدا الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري الأدوار التأهيلية لجميع الفئات العمرية، والأدوار الاقصائية للفرق والفرق المختلطة يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، ويوم الخميس 6 أكتوبر الأدوار الاقصائية لجميع الفئات العمرية (فردي) ويوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 مباريات الميداليات الذهبية لجميع الفئات (فرق وفردي).وتقام الأدوار التأهيلية والاقصائية بالملعب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير، ومباريات الميداليات الذهبية لكل الفئات العمرية وأصحاب الهمم بساحة الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير.وتشمل هذه البطولة ثلاثة أصناف الناشئة والشبان والأكابر حسب المستشار الفني الوطني المكلف بالقوس والسهم في الجامعة التونسية للرماية والمدير الفني للبطولة صابر بن ابراهيم موضحا أنّ المعدات وهي الأقواس والأسهم لابّد من التأكد أنّها مطابقة لما ينص عليه قانون المسابقات في الاتحاد الدولي بما في ذلك الزي الرياضي.وأفاد أنّ بطولة الأندية العربية تنضوي لأوّل مرّة تحت قانون الاتحاد الدولي من حيث الفئات والأصناف إذ "لأوّل مرّة نعتمد المسافة الرسمية 60 مترا لفئة أقل من 18 سنة".وتشارك في هذه البطولة العربية ثلاثة فرق تونسية هي نادي الرماية الرياضية بالمنستير، والجمعية الرياضية العسكرية بتونس ونادي الرماية بمدنين.