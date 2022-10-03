منوبة: حجز 04 مسدسات وطلقات بمنزل بمدينة منوبة

تولى اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة، صباح اليوم الاثنين، من حجز 04 مسدسات واكثر من 15 طلقة، بمنزل احد متساكني مدينة منوبة، وفق ماأفاد به مصدر امني "وات".







وياتي ذلك اثر اعلام امراة، قوات الامن، بعثورها داخل منزلها على المسدسات والطلقات، التي تعود الى زوجها المتوفي، حيث تم حجز الاسلحة بعد اعلام النيابة العمومية، وفتح بحث عدلي في الموضوع.



ومن المنتظر عرض الاسلحة المحجوزة على المخابر الجنائية والعلمية للشرطة الفنية لمعرفة انواعها ومصدرها، فيما تتواصل الابحاث لمعرفة مزيد المعلومات بشانها وسبب الاحتفاظ بها بالمنزل.



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وياتي ذلك اثر اعلام امراة، قوات الامن، بعثورها داخل منزلها على المسدسات والطلقات، التي تعود الى زوجها المتوفي، حيث تم حجز الاسلحة بعد اعلام النيابة العمومية، وفتح بحث عدلي في الموضوع.ومن المنتظر عرض الاسلحة المحجوزة على المخابر الجنائية والعلمية للشرطة الفنية لمعرفة انواعها ومصدرها، فيما تتواصل الابحاث لمعرفة مزيد المعلومات بشانها وسبب الاحتفاظ بها بالمنزل.