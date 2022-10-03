ولاية القصرين تحتل المرتبة الثانية وطنيا في نسبة الأمية ومعتمدياتها الأكثر فقرا وأمية لا تتوفر على مراكز لتعليم الكبار

تحتل ولاية القصرين المرتبة الثانية وطنيا في نسبة الأمية بنسبة تقدر ب 30 فاصل 2 بالمائة مقابل 17 فاصل 7 بالمائة في كامل البلاد التونسية .

وتسجل كل من معتمديات حاسي الفريد والعيون وجدليان وحيدرة بالجهة ارتفاعا كبيرا في عدد المنقطعين عن الدراسة الى جانب تذيل هذه المعتمديات المراتب الاخيرة في مؤشرات التنمية ، ورغم ذلك لا توجد بهذه المعتمديات مراكز لتعليم الكبار علما بأن جهة القصرين تتوفر على 53 مركز تعليم كبار منها مركزان نموذجان في معتمديتي ماجل بلعباس و تالة وفق المكلفة بتسيير التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بالقصرين ، جليلة نداري.



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وأوضحت نداري ، اليوم الإثنين في تصريح ل(وات) بمناسبة إفتتاح السنة الدراسية الجديدة للبرنامج الوطني لتعليم الكبار بالمركز النموذجي لتعليم الكبار بتالة ، أن المشكل الذي حال دون تركيز مراكز لتعليم الكبار بالمعتمديات الأربعة المذكورة الأكثر فقرا وأمية بالجهة هو عدم توفر فضاءات حكومية رغم وجود اتفاقيات سابقة مع المؤسسات العمومية لتوفير مقرات ووضعها على ذمة هذا البرنامج غير أنها بقيت حبرا على ورق وفق قولها.وأعربت نداري عن أملها في انخراط مختلف الأطراف من سلط محلية وجهوية وبلديات ومنظمات وطنية ومجتمع مدني لدعم البرنامج الوطني لتعليم الكبار الذي سيتحول قريبا إلى برنامج يضمن التعلم مدى الحياة ، من خلال المساهمة في توفير مقرات لاحداث مراكز بجميع المعتمديات و المناطق الريفية والنائية في سبيل التقليص من نسب الأمية والجهل .وذكرت المتحدثة في سياق متصل أن برنامج تعليم الكبار منذ انطلاقه سنة 2000 لم يتوقف بالمرة حيث كان في بداية يشرف عليه أكثر من ألف مدرس بالجهة غير أن هذا العدد تقلص حاليا إلى 77 مدرسا متعاقدا موزعين على 9 معتمديات بالجهة .وبينت أن مركز تعليم الكبار النموذجي بتالة يتضمن ورشات للتكوين في مجال صنع المرطبات والخياطة والحلاقة والنسيج وصنع الفخار مع ناد للاإعلامية و قسم تدريس .وفي تصريحات متطابقة ل (وات) دعا عدد من المدرسين المباشرين بالمركز النموذجي لتعليم الكبار بتالة الى ضرورة توفير المواد الأولية اللازمة لورشات المركز لتحقيق الأهداف المرجوة .ومن جهتهم ثمن عدد من المنقطعين عن الدراسة المستفيدين من برنامج تعليم الكبار بالجهة ، هذا البرنامج ، لأنه وفق تعبيرهم مكنهم من فرصة ثانية للتعلم والتكوين وشددوا على ضرورة دعمه وتطويره في سبيل الحد من الأمية المستفحلة بالجهة وفق توصيفهم .