موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى سيكون نهاية الأسبوع القادم (عضو المكتب الجامعي أمين موقو)


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 13:04 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكد أمين موقو عضو المكتب الجامعي لكرة القدم أنّ موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى سيكون نهاية الأسبوع القادم.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين أنّه سيقع خلال الأيام القادمة الاعلان عن تعيين مباريات الجولة الافتتاحية والملاعب التي ستستضيف اللقاءات.


وفي ما يتعلق بموعد مباريات الباراج، أفاد عضو المكتب الجامعي أنّه لم يتم بعد الحسم في هذا الأمر لافتا النظر الى أن اجتماعا سينعقد في الغرض على ان يتم في أعقابه اصدار بلاغ حول موعد المقابلات والفرق المشاركة.
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يذكر أنّه تم تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى الى موعد لاحق بعدما كانت الجولة الافتتاحية مقررة يومي الجمعة والسبت الماضيين وذلك اثر المستجدات الطارئة المتعلقة بقضية هلال الشابة وقرار محكمة التحكيم الرياضي "التاس" القاضي باعادة ادماج الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
وكان المكتب الجامعي قد قرر ادماج هلال الشابة بالمجموعة الأولى للرابطة المحترفة الأولى اثر الحكم الصادر عن "التاس" مع اجراء مقابلتين فاصلتين لم يحدد بعد تاريخ اقامتهما تجمع الأولى الترجي الجرجيسي بنادي حمام الأنف على أن يلاقي الفائز منهما نجم المتلوي. وسينضم الفريق الفائز في المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.
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