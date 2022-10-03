برنامج "لنكن فاعلين/ات": إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج لدعم الاقتصاد الاجتماعي والإصلاح التربوي والمحافظة على المكاسب المدنية

تم في اختتام الجلسة العامة للبرنامج التشاركي من أجل التقليص من الفوارق المرتبطة بالحقوق "لنكن فاعلين/فاعلات"، الاعلان رسميا عن إطلاق المرحلة الثالثة من هذا البرنامج التي تمتد من سنة 2022 الى سنة 2025





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ومثلت هذه الجلسة العامة التي انطلقت منذ يوم الجمعة الماضي وتواصلت على مدى ثلاثة أيام فرصة للتخطيط الاستراتيجي للمراحل المستقبلية لهذا البرنامج من أهمها الاستعداد و مزيد حشد الدعم المؤسساتي في فرنسا وتونس الى جانب مواصلة العمل على تقليص الفوارق المرتبطة بالحقوق وتعزيز المهارات الفردية والجماعية لمكونات المجتمع المدني خاصة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم والنفاذ الى التشغيلكما مثلت هذه الجلسة أيضا فرصة لتعزيز الجانب التشاركي في العمل مع السلطات العمومية والخاصة من أجل المساهمة في السياسات العامة ودعم حرية العمل الجمعياتي والمكاسب المتعلقة بالحقوق والحريات ما بعد الثورةوتعد هذه الجلسة محطة رئيسية من عمر البرنامج الذي مكن على مدى 6 سنوات من انجاز أكثر من 100 مشروع على الميدان انتفع منها أكثر من 100 ألف مواطن تونسي وذلك بقيمة مالية تصل الى أكثر من 15 مليون دينار في عدة مجالات على غرار مجال التربية والتكوين والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي نجح من خلاله هذا البرنامج في بعث مجمعات التنمية الفلاحية وتقديم الدعم المالي والمرافقة والتسويق لأكثر من 10 مؤسسات إقتصاد اجتماعي تضامني في تونسو جمعت أشغال هذه الجلسة العامة شخصيات فرنسية وتونسية لتحليل ودراسة منهجية البرنامج في العمل على المواضيع الرئيسية وهي التعليم والاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل أشمل ومراجعة خطط العمل التي تم اعتمادها خاصة إثر فترة الكوفيد التي استطاع فيها البرنامج بشكل مباشر دعم أكثر من 10 آلاف تلميذ وإطار تربوي و55 مؤسسة تربويةوجدير بالتذكير أنه تم أيضا خلال هذه الجلسة العامة تقييم المرحلة الثانية من البرنامج (2019-2022) وتقييم عام لكامل البرنامج الذي انطلق بصفة فعلية منذ 2016 واستطاع خلال هذه السنوات تكوين شبكة تجمع أكثر من 90 جمعية ونقابة وتعاونية وجماعات محلية تونسية وفرنسية وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنميةوتم خلال هذه المراحل العمل بالشراكة مع وزارات التكوين المهني والتشغيل ووزارة التربية ومجموعة من السلط المحلية من تونس وفرنسا