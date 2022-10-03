هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنظم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة النساء رائدات الأعمال من 1 أكتوبر الى 18 نوفمبر 2022

تشارك حوالي 100 امرأة من صاحبات المشاريع من قطاعات ومهن اقتصادية مختلفة في سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة الى النساء رائدات الأعمال من 1 أكتوبر الى غاية 18 نوفمبر 2022، وذلك ببادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة و بالشراكة مع مؤسسة أورونج للأعمال الخيرية







وتهم هذه الدورات التكوينية حسب بلاغ لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولايات بنزرت والقيروان وصفاقس وتونس الكبرى، وذلك بهدف تعزيز قدرات النساء رائدات الأعمال ومزيد تمكينهن اقتصاديا



وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى أن محور الإدماج الرقمي في برنامج التكوين يهدف الى تشخيص أهم التحديات لتمكين النساء من تقنيات التسويق الرقمي واستعمال المنصات الالكترونية وحسن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي واكتساب آليات الحماية من المخاطر السيبرنية فضلا عن تنمية قدراتهن لتحديد الجهات الفاعلة في شبكة التضامن الرقمي وتوجيههن نحو اقامة شراكات وفق الموارد المتاحة



ويتناول محور الادماج المالي الصعوبات التي تمر بها الشركات الصغرى والمتوسطة والبحث عن مصادر التمويل وكيفية الاستثمار في تطوير رأس المال وتدريب النساء على التمكن من الحقوق والواجبات المالية للمؤسسات فضلا عن التمكن من أساليب ووسائل التحليل المالي وادارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة وفق المعايير المعمول بها.

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وتهم هذه الدورات التكوينية حسب بلاغ لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولايات بنزرت والقيروان وصفاقس وتونس الكبرى، وذلك بهدف تعزيز قدرات النساء رائدات الأعمال ومزيد تمكينهن اقتصادياوأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الى أن محور الإدماج الرقمي في برنامج التكوين يهدف الى تشخيص أهم التحديات لتمكين النساء من تقنيات التسويق الرقمي واستعمال المنصات الالكترونية وحسن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي واكتساب آليات الحماية من المخاطر السيبرنية فضلا عن تنمية قدراتهن لتحديد الجهات الفاعلة في شبكة التضامن الرقمي وتوجيههن نحو اقامة شراكات وفق الموارد المتاحةويتناول محور الادماج المالي الصعوبات التي تمر بها الشركات الصغرى والمتوسطة والبحث عن مصادر التمويل وكيفية الاستثمار في تطوير رأس المال وتدريب النساء على التمكن من الحقوق والواجبات المالية للمؤسسات فضلا عن التمكن من أساليب ووسائل التحليل المالي وادارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة وفق المعايير المعمول بها.