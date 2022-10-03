بن عروس: انتخاب نوفل عزيزي رئيسا جديدا لبلدية حمام الانف

أسفرت الجلسة الانتخابية التي انعقدت، امس الاحد، عن انتخاب نوفل العزيزي رئيسا جديدا لبلدية حمام الأنف خلفا لمحمد العياري، الذي كان قدم استقالته في وقت سابق







وتحصل العزيزي على أغلبية 16 صوتا من أعضاء المجلس البلدي من جملة 24 عضوا، للفوز برئاسة البلدية لما تبقى من الفترة النيابية الحالية



وقال العياري في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين انه تقدم باستقالته من رئاسة البلدية لأسباب خاصة، مضيفا انه تمت الدعوة لانتخابات جديدة لرئيس البلدية ومساعديه وفق ماينص عليه الفصل 251 من مجلة الجماعات المحلية



كما تم في نفس الجلسة، انتخاب وداد الحناشي مساعدة اولى لرئيس البلدية وعادل بوجمعة كمساعد ثان وسليم الورسيغني كمساعد ثالث وإيمان بويحي كمساعدة رابعة.

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وتحصل العزيزي على أغلبية 16 صوتا من أعضاء المجلس البلدي من جملة 24 عضوا، للفوز برئاسة البلدية لما تبقى من الفترة النيابية الحاليةوقال العياري في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين انه تقدم باستقالته من رئاسة البلدية لأسباب خاصة، مضيفا انه تمت الدعوة لانتخابات جديدة لرئيس البلدية ومساعديه وفق ماينص عليه الفصل 251 من مجلة الجماعات المحليةكما تم في نفس الجلسة، انتخاب وداد الحناشي مساعدة اولى لرئيس البلدية وعادل بوجمعة كمساعد ثان وسليم الورسيغني كمساعد ثالث وإيمان بويحي كمساعدة رابعة.