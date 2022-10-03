اتحاد طلبة تونس يندد بخطورة بعث شُعب جديدة تُعنى بتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي

ندد الاتحاد العام لطلبة تونس بخطورة توجه وزارة التربية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي نحو بعث شُعب جديدة تُعنى بتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي لمباشرة التدريس وذلك كتجربة مماثلة لشعبة علوم التربية.
ولفت الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي في تدخل إذاعي على موجات جوهرة أف أم يوم 26 سبتمبر الماضي يعتبر حسب تقديره ضربا لمصلحة ٱلاف الطلبة وأصحاب الشهائد العليا حاضرا ومستقبلا وتشكيكا في مستوى تكوينهم وعدم الاعتراف بكفاءاتهم كخريجي تعليم عالي من قبل المنظومة المسيّرة للبلاد وعلى رأسها وزارتي التربية والتعليم العالي
.
،وشدد الاتحاد على أن كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي عملتا على غلق باب الانتداب والتشغيل وهذا ما يبيّن عجز هذه المنظومة على استيعاب متطلبات سوق الشغل أو إعادة بناء المنظومة التربوية مؤكدا أن هذا التوجه سيساهم في تعميق أزمة بطالة الطلبة حاملي الشهائد العليا وغيرهم من أبناء قطاع الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعية و الدينية
وأدان الاتحاد بشدة سياسة الآذان الصّماء التي تنتهجتها سلط الإشراف تجاه مصير الآلاف من أصحاب الشهائد العليا ، وخطاب التّشكيك في أهليّة حاملي الشّهائد العلميّة في التّدريس، الذي تذيعه سلط الإشراف المتمثّلة في وزارتي التّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي.
ودعا سلطة الإشراف إلى توضيح موقفها من مسألة التّناظر الدّوري والشغورات المتاحة دون انتهاج سياسة المخاتلة والكيل بمكيالين و الى ضرورة انتداب أصحاب الشهائد العليا والبحث عن حلول حقيقيّة لا ترقيعيّة تزيد من انسداد الآفاق
وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بإعادة بناء منظومة التكوين الأكاديمي والبيداغوجي بسلك الآداب والعلوم الإنسانية وغيرها لتتماشى مع سوق الشغل ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية عن طريق تفعيل القانون الأساسي لشعبة علم الإجتماع داعيا أساتذة التعليم العالي الى تحديد مواقفهم تجاه هذه المهزلة
ودعا الاتحاد عموم الطلبة بحتميّة رصّ الصفوف والإلتفاف حول منظمتهم التي تسعى جاهدة إلى تأطير الأشكال النضالية الجزئيّة والجهويّة والوطنيّة حتى تفتكّ حقوق جميع الطلبة وأصحاب الشهائد العليا.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 254105