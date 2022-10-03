اتحاد طلبة تونس يندد بخطورة بعث شُعب جديدة تُعنى بتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 12:22 قراءة: 1 د, 27 ث
      
ندد الاتحاد العام لطلبة تونس بخطورة توجه وزارة التربية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي نحو بعث شُعب جديدة تُعنى بتكوين أساتذة تعليم ثانوي وإعدادي لمباشرة التدريس وذلك كتجربة مماثلة لشعبة علوم التربية.


ولفت الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن تصريح وزير التربية فتحي السلاوتي في تدخل إذاعي على موجات جوهرة أف أم يوم 26 سبتمبر الماضي يعتبر حسب تقديره ضربا لمصلحة ٱلاف الطلبة وأصحاب الشهائد العليا حاضرا ومستقبلا وتشكيكا في مستوى تكوينهم وعدم الاعتراف بكفاءاتهم كخريجي تعليم عالي من قبل المنظومة المسيّرة للبلاد وعلى رأسها وزارتي التربية والتعليم العالي

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،وشدد الاتحاد على أن كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي عملتا على غلق باب الانتداب والتشغيل وهذا ما يبيّن عجز هذه المنظومة على استيعاب متطلبات سوق الشغل أو إعادة بناء المنظومة التربوية مؤكدا أن هذا التوجه سيساهم في تعميق أزمة بطالة الطلبة حاملي الشهائد العليا وغيرهم من أبناء قطاع الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعية و الدينية

وأدان الاتحاد بشدة سياسة الآذان الصّماء التي تنتهجتها سلط الإشراف تجاه مصير الآلاف من أصحاب الشهائد العليا ، وخطاب التّشكيك في أهليّة حاملي الشّهائد العلميّة في التّدريس، الذي تذيعه سلط الإشراف المتمثّلة في وزارتي التّربية والتّعليم العالي والبحث العلمي.
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ودعا سلطة الإشراف إلى توضيح موقفها من مسألة التّناظر الدّوري والشغورات المتاحة دون انتهاج سياسة المخاتلة والكيل بمكيالين و الى ضرورة انتداب أصحاب الشهائد العليا والبحث عن حلول حقيقيّة لا ترقيعيّة تزيد من انسداد الآفاق

وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس بإعادة بناء منظومة التكوين الأكاديمي والبيداغوجي بسلك الآداب والعلوم الإنسانية وغيرها لتتماشى مع سوق الشغل ومع التغيرات الاجتماعية والسياسية عن طريق تفعيل القانون الأساسي لشعبة علم الإجتماع داعيا أساتذة التعليم العالي الى تحديد مواقفهم تجاه هذه المهزلة

ودعا الاتحاد عموم الطلبة بحتميّة رصّ الصفوف والإلتفاف حول منظمتهم التي تسعى جاهدة إلى تأطير الأشكال النضالية الجزئيّة والجهويّة والوطنيّة حتى تفتكّ حقوق جميع الطلبة وأصحاب الشهائد العليا.

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