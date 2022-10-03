في وقفة احتجاجية تحت شعار "اعترفوا بينا": عاملات في القطاع الفلاحي ينتفضن


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 10:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تنظم اليوم الاثنين، عاملات في القطاع الفلاحي، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تحت شعار "اعترفوا بينا".


وقالت احدى العاملات في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، إنهن اضطررن للقدوم من ولايات داخلية لإبلاغ أصواتهن والمطالبة بتنظيم القطاع والتنديد بظروف العمل غير اللائقة.

وأوضحت أن ظروف العمل مزرية في ظلّ "جشع الوسطاء" وغياب ظروف النقل الآمنة والأجور الزهيدة وعدم تمتيعهن بالتغطية الاجتماعية والصحية.
وتابعت أنها تبلغ من العمر 26 سنة وتعمل في هذا القطاع منذ 14 سنة، وفق قولها.

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