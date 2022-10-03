سيدي بوزيد: حجز 30 ألف بيضة بمنطقة فايض من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، أمس الأحد، من حجز 30 ألف بيضة بمنطقة فايض من بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية على متن شاحنة خفيفة تعمّد صاحبها مسكها دون أن تتوفر فيه صفة التاجر، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة ل"وات".







وبين عبادة انه تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020



وأشار الى انه تم الاذن، بالتنسيق مع النيابة العمومية، بتأمين المحجوز في انتظار اتمام الاجراءات لإعادة ضخّه في مسالك التوزيع القانونية.



