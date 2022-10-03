هلال الشابة يعزز صفوفه بالمدافع محمد امين المسكيني


Publié le Lundi 03 Octobre 2022 - 09:17 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تعاقد هلال الشابة مع المدافع محمد امين المسكيني حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للفريق على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك.
وسبق لمحمد امين المسكيني (25 عاما) ان لعب لفائدة نادي حمام الانف والترجي الرياضي.


وكان هلال الشابة اعلن في وقت سابق عن ضم لاعب الوسط الهجومي محمد عزيز الشتيوي.
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يذكر ان محكمة التحكيم الرياضي قررت يوم الخميس الماضي اعادة هلال الشابة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وسيخوض هلال الشابة المرحلة الاولى للبطولة ضمن المجموعة الاولى الى جانب اندية الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والملعب التونسي والنادي البنزرتي وامل حمام سوسة واتحاد تطاوين.

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