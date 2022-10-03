القصرين: إصابة 10 مدرسين باصابات متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارة نقل ريفي وسيارة رباعية الدفع

أسفر حادث مرور، جدّ صباح اليوم الإثنين، على مستوى منطقة الهشة في الطريق الرابطة بين مدينة القصرين ومعتمدية حاسي الفريد القصرين، عن إصابة 10 مدرسين باصابات متفاوتة الخطورة، كانوا على متن سيارة نقل ريفي اصطدامت بسيارة رباعية الدفع، دون ان يسفر الحادث عن تسجيل خسائر بشرية، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد يوسف العافي.







وبين ذات المصدر أن سيارات اسعاف تابعة للحماية المدنية والصحة العمومية، تحولت على عين المكان، وتولت نقل المصابين على جناح السرعة الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الاسعافات اللازمة.







