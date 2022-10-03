القصرين : الهيئة الفرعية للانتخابات تدعو الناخبين المسجلين ب9 مراكز اقتراع حدودية الى التثبت من المراكز مرجع نظرهم وتحيينها

وجه ممثلو الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين ، يوم الأحد في اطار يوم إعلامي التئم بالمركب الشبابي بالقصرين المدينة ، الدعوة إلى كافة الناخبين المسجلين ب 9 مراكز إقتراع حدودية بالجهة الى التثبت من المراكز مرجع نظرهم وتحيينها إن استوجب الأمر ذلك لضمان التصويت على القائمة السجلين فيها خاصة وأن هذه المراكز تقع بين حدود دائرتين إنتخابيتين ويمكن أن يكون بها ناخبين راجعين بالنظر إلى دوائر انتخابية مجاورة





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و تتمثل هذه المراكز في المدرسة الإبتدائية "المقيسمات" والمدرسة الإبتدائية "المثنانية" والمدرسة الإبتدائية "العويجة " والمدرسة الإبتدائية " الزنايدية " والمدرسة الإبتدائية "الغرادق " والمدرسة الإبتدائية " الزياتين " والمدرسة الإبتدائية "عين الجديدة " والمدرسة الإبتدائية "الفرش 1 " والمدرسة الإبتدائية" المريرة "كما كان اليوم الاعلامي مناسبة لتقديم رزنامة الانتخابات التشريعية القادمة والدوائر الانتخابية بالجهة البالغ عددها 6 دوائر ، حيث تضم الدائرة الأولى معتمديتي القصرين الشمالية والزهور ، والدائرة الثانية معتمديتي القصرين الجنوبية و حاسي الفريد والدائرة الثالثة معتمدية سبيطلة والدائرة الرابعة معتمديات سبيبة وجدليان و العيون والدائرة الخامسة معتمديات تالة وحيدرة و فوسانة فيما تضم الدائرة السادسة معتمديتي فريانة و ماجل بلعباس وفق ما أفاد به (وات) رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين، أمير ميزاوي.وأكد ميزاوي أن الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين ضبطت كافة استعداداتها البشرية واللوجستية للإستحقاق الانتخابي المرتقب ، مبرزا أن عمليات تحيين الناخبين انطلقت يوم 26 سبتمبر المنقضي وهي متواصلة الى غاية يوم 13 أكتوبر الجاري ، كما انطلقت عملية قبول التعريف بالإمضاء على التزكيات يوم 26 سبتمبر 2022 وهي متواصلة الى غاية يوم 24 أكتوبر الحالي موعد غلق باب قبول الترشحات التي انطلقت يوم 17 أكتوبر 2022 .وبين في سياق متصل أنه تم تسخير 33 عونا للاشراف على عملية التحيين وقبول التزكيات موزعين على كامل بلديات ومعتمديات الجهة مع 4 اعوان يعملون على اليوابة الالكترونية أوكلت لهم مهمة المصادقة على مطالب التحيين الواردة عليهم إلكترونيا مع تخصيص مكتب خاص بالتحيين وقبول التزكيات بمقر الهيئة الفرعية.