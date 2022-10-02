دورة الياسمين للتنس - اطمح للفوز باللقب لإسعاد الجمهور التونسي (انس جابر)

أكدت لاعبة التنس التونسية المصنفة ثانية عالميا أنس جابر أنّها تطمح للفوز بلقب دورة الياسمين للاعبات المحترفات التي تتواصل بمدينة المنستير من 1 إلى 9 أكتوبر الجاري.





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وأضافت خلال ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم الاحد أنّ العديد من اللاعبات المشاركات في هذه الدورة يملكن مستوى محترما مشيرة الى انها ستدخل المنافسات بتركيز من اجل تحقيق الفوز واسعاد الجمهور التونسي.وحول المواجهة التي ستجمعها في الدور الاول بالأمريكية آن لي، اعربت انس جابر عن الاعتقاد انها لن تكون سهلة مضيفة انها ستحاول مجارة الضغط النفسي كما تعودت على فعله في كلّ مقابلة.وأعربت وصيفة بطولة ويمبلدون وامريكا المفتوحة عن اعجابها بالمستوى التنظيمي الذي تعرفه دورة الياسمين بما يقيم الدليل على قدرة تونس على احتضان مثل هذه الدورات الدولية معبرة عن املها في أن تتوفر ملاعب تنس أخرى بامكانها احتضان مثل هذه البطولات.وأفادت أنس جابر أنّها ستشارك بعد دورة الياسمين في نهائي دورة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.وتستهل أنس جابر يوم الاثنين مشاركتها في دورة الياسمين على الساعة السادسة مساء ضد الأمريكية آن لي المصنفة 62 عالميا. وتتواصل الأدوار التأهيلية لدورة الياسمين اليوم ولليوم الثاني على التوالي وستتأهل ستة لاعبات ستلتحقن بالجدول النهائي لهذه الدورة.