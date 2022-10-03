انعقاد الاجتماع الثالث لمناقشة وإثراء النسخة الأوّلية لمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن

انعقد الاجتماع الثالث المتعلّق بمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، مساء السبت، وذلك على هامش المؤتمر العربي حول " تنفيذ الأبعاد الاجتماعيّة والتنمويّة لاستراتيجيّة القمّة العربيّة لكبار السن بين الإمكانيّات والتحديّات في ظل الأوبئة ووالأزمات"، وفق بلاغ نشرته الأحد، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.





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وخصص الاجتماع، الذي شهد مشاركة مسؤولي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية ( الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) وفريق العمل التونسي، لعرض ومناقشة النسخة الأوّلية لمشروع القانون بعد إدراج ملاحظات الدول العربية.وأبرزت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، لدى اشرافها على الاجتماع، ضرورة تعميق المقاربة الحقوقية للقانون وإدراج مسألة التغيرات المناخية وتلبية حاجيات المرأة المسنّة العربية باعتبارها أكثر هشاشة اقتصادية ناهيك أن الإسقاطات السكّانيّة تتوقع أن يكون عدد المسنّات أكبر من المسنين.وأكّدت الوزيرة على أن مشروع هذا القانون يعدّ رافدا هامّا في تجسيد الخطط التنفيذيّة للاستراتيجية العربيّة لكبار السنّ قصد استرشاد الدول العربية به، موصية بمزيد توسيع الاستشارة لتحقيق الرؤية المتكاملة للمشروع.ويعدّ القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، الذي بادرت تونس باقتراحه لجامعة الدول العربية وتمّ إعداده من قبل فريق عمل تونسي، مبادرة أولى من نوعها على المستويين الإقليمي والدولي باعتبار عدم وجود اتفاقية دوليّة حول حقوق كبار السن رغم إعلان مبادئ الأمم المتحدة حول كبار السن سنة 1991 وإقرار يوم 15 جوان يوما عالميا للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.ويهدف مشروع القانون، الذي يتنزّل في إطار تنفيذ الخطّة التنفيذيّة الاستراتيجية العربيّة لكبار السن 2019_2029، إلى وقاية كبير السن وحمايته من كافة أشكال التمييز والإقصاء والتهميش وضمان حياة كريمة وشيخوخة آمنة ونشطة ومنتجة، إلى جانب رعاية كبير السن والحفاظ على استقلاليته ومساعدته على تحقيق ذاته.كما يرمي المشروع، الذي تمت صياغته وفق مقاربة حقوقيّة ترتكز على أبعاد الوقاية والحماية والمساءلة والتعهّد، إلى ضمان مشاركة كبار السن في الشأن المحلي والوطني وتثمين قدراتهم وكفاءاتهم وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم للمساهمة في تحقيق التنمية.وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق أن تمّ تنظيم اجتماعين بمقر جامعة الدول العربية خصصا لوضع الخطوط العريضة لمشروع القانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن وإعداد النسخة الأوّلية ومناقشتها من قبل فريق العمل التونسي وممثلي الأمانات الفنيّة لجامعة الدول العربية (الصحة والشؤون الاجتماعية والعدل العرب) بجامعة الدول العربيّة ثم عرضها على الدول الأعضاء لتقديم ملاحظاتهم.