بطولة افريقيا للأندية البطلة: النادي الافريقي يمر الى ربع النهائي‎‎


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 19:08قراءة: 1 د, 8 ث
      
تاهل النادي الافريقي الى الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد التي تحتضنها مدينتي نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري بتغلبه على راد ستار الايفواري 33-26 يوم الاحد في اطار منافسات المجموعة الاولى.
ورفع النادي الافريقي رصيده الى 6 نقاط في الصدارة بينما انقاد راد ستار الى خسارته الثالثة ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي اطار المجموعة الثانية، تاهل الاهلي المصري الى دور الثمانية ايضا بتفوقه على وفاق عين التوتة الجزائري 36-17. والتحق الاهلي في صدارة المجموعة بالترجي الرياضي برصيد 6 نقاط في حين يحتل وفاق عين التوتة المركز الثالث ب5 نقاط.
يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.
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الاحد 2 اكتوبر 2022
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النادي الافريقي -راد ستار الايفواري 33-26
الزمالك المصري-مولودية الجزائر (س 19)
الشرطة الكامروني معفى

الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي الافريقي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/
-- مولودية الجزائر 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/
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3- الزمالك 3 1
4- راد ستار 3 3
5- الشرطة الكاميروني 2 2

المجموعة الثانية
الاحد 2 اكتوبر 2022
الترجي الرياضي -فلاورز البنيني 39-19
الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري 36-17
شباب كنشاسا معفى

الترتيب
الفريق ن ل
1- الترجي الرياضي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي/
-- الاهلي 6 2 /تاهل الى ربع النهائي
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
3- وفاق عين التوتة 5 3
4- شباب كينشاسا 4 2
5- فلاورز البنيني 3 3



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