حزب "المسار" يعلن عن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية القادمة


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 19:03قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأحد، عن عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 17 ديسمبر 2022.


واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.

وأضاف أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء معربا عن انخراطه إلى جانب كل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب وأحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية.

واعتبر الحزب أن رئيس الجمهورية مستمر في توجهه الانفرادي رغم ضعف مشروعية الدستور الشعبية ليصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه مشيرا إلى أن هذا القانون خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين و مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من نظام الاقتراع وحرمان المترشحين من التمويل العمومي فضلا عن تضمنه تقسيما ترابيا اعتباطيا لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254068



En continu...

Toutes les news...
الأحد 02 أكتوبر 2022 | 6 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:03 15:29 12:16 06:15 04:49
Babnet
23°
Babnet28°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet19°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1929°-2028°-2028°-2028°-22
  • Avoirs en devises
    23368,8

  • (30 sept)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,20698 DT        1$ =3,30872 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 sept)   876,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   