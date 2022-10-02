مباراة ودية - الاتحاد المنستيري يتعادل مع الترجي الرياضي 1-1


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 17:45قراءة: 0 د, 27 ث
      
تعادل الاتحاد المنستيري مع الترجي الرياضي 1-1 في المباراة الودية التي اقيمت بينهما اليوم الاحد بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في اطار استعدادات الفريقين لذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وبادر الاتحاد المنستيري بافتتاح التسجيل عن طريق انيس بن حتيرة في الدقيقة 61 قبل ان يدرك الترجي الرياضي التعادل بواسطة الليبي حمدو الهوني من ركلة جزاء في اواخر المباراة.

ويخوض الفريقان ذهاب الدور الثاني لرابطة ابطال افريقيا يوم الاحد المقبل اذ يتحول الترجي الرياضي الى نيجيريا لملاقاة بلاتو يونايتد بينما يستضيف الاتحاد المنستيري فريق الاهلي المصري.

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