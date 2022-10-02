بطولة اسبانيا : الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات

أعلنت رابطة البطولة الإسبانية لكرة القدم اليوم الاحد عن الوقوف دقيقة صمت في المباريات المتبقية من الجولة السابعة من عمر "الليغا" تضامنا مع ضحايا احداث العنف التي عرفتها مقابلة كرة القدم بمقاطعة جاوا

الشرقية باندونيسيا وتسببت في وفاة 174 شخصا.



.. ...

وقالت الرابطة في بيان رسمي " اتفقت رابطة الليغا والاتحاد الإسباني على الوقوف دقيقة صمت لتقديم التعازي للشعب الإندونيسي, خاصة أقارب الذين لقوا حتفهم في مأساة ملعب كانغوروهان, وكذلك تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".وأضافت الرابطة " سيتم الالتزام بدقيقة صمت في جميع المباريات المتبقية في الجولة السابعة, وفي الجولة الثامنة من مباريات الدرجة الثانية كدليل على الاحترام والمواساة, لتنضم عائلة كرة القدم إلى مقدمي العزاء وتعرب عن تضامنها مع أسر الضحايا".وارتفعت حصيلة قتلى أعمال عنف وتدافع أثارها مشجعون غاضبون اقتحموا ملعبا لكرة القدم إثر إحدى المباريات في مقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا امس السبت إلى 174 شخصا , حسب ما اعلن عنه اليوم نائب حاكم المقاطعة إميل دارداك.