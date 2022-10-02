بطولة افريقيا للغولف : التونسي رابح البدوي ضمن العشر الاوائل قاريا


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 16:40قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن لاعب الغولف التونسي رابح البدوي من الدخول الى قائمة افضل 10 لاعبين افريقيا بحصوله على المركز الثامن غداة مشاركة المنتخب الوطني التونسي في منافسات بطولة افريقيا للغولف التي اختتمت فعالياتها يوم السبت بمدينة الجونة المصرية بعد ان انهت النخبة الوطنية المسابقة في المركز الرابع على مستوى ترتيب المنتخبات.


ومن جهة اخرى، تم على اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الافريقي للعبة انتخاب التونسي محمد العزيز فتني عضوا للمكتب التنفيذي للاتحاد القاري مكلفا بالمنطقة الاولى خلال الفترة النيابية 2022-2024. وقد شهدت الجلسة انتخاب الاوغندي جون اوملو رئيسا للاتحاد الافريقي خلفا للموريسي كريستوف كور.

يذكر ان تونس ستحتضن بداية من يوم 6 اكتوبر الجاري فعاليات النسخة 21 للبطولة العربية للشباب والناشئين والثانية عشرة للسيدات وذلك بمدينة الحمامات حيث من المتوقع مشاركة حوالي 100 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول عربية وتتواصل البطولة الى غاية 8 اكتوبر.

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