هلال الشابة يضم لاعب الوسط الهجومي محمد عزيز الشتيوي

اعلن هلال الشابة اليوم الاحد عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تعاقده مع لاعب وسط الميدان الهجومي محمد عزيز الشتيوي.







وسبق لمحمد عزيز الشتيوي (24 عاما) ان تقمص الوان الترجي الرياضي واولمبيك مدنين والإتحاد المنستيري ومستقبل سليمان والنجم الساحلي.



يذكر ان محكمة التحكيم الرياضي قررت يوم الخميس اعادة هلال الشابة الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وسيخوض هلال الشابة المرحلة الاولى للبطولة ضمن المجموعة الاولى الى جانب اندية الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي والنجم الساحلي والملعب التونسي والنادي البنزرتي وامل حمام سوسة واتحاد تطاوين.



