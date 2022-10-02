البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد - الترجي يسحق فلاورز البينيني ويصعد الى ربع النهائي

ضمن الترجي الرياضي تاهله الى الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد التي تحتضنها مدينتي نابل والحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري بتغلبه على نادي فلاورز البينيني 39-19 اليوم الاحد بقاعة الحمامات في اطار منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي المجموعة الثانية ب6 نقاط من مباراتين بينما انقاد فلاورز الى الخسارة الثالثة على التوالي ليتذيل الترتيب ب3 نقاط.





يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.



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المجموعة الثانية

الاحد 2 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

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الترجي الرياضي -فلاورز البنيني 39-19

الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)

شباب كنشاسا معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الرياضي 6 2

2- وفاق عين التوتة 4 2

-- شباب كينشاسا 4 2

4- الاهلي 3 1

-- فلاورز البنيني 3 3



الاحد 2 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

النادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)

الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)

الشرطة الكامروني معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- مولودية الجزائر 6 2

2- النادي الافريقي 3 1

-- الزمالك 3 1

4- راد ستار 2 2

-- الشرطة الكاميروني 2 2







يذكر ان الفرق الاربعة الاولى في المجموعتين الاولى والثانية تتاهل الى الدور ربع النهائي.المجموعة الثانيةالاحد 2 اكتوبر 2022قاعة الحماماتالترجي الرياضي -فلاورز البنيني 39-19الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)شباب كنشاسا معفى1- الترجي الرياضي 6 22- وفاق عين التوتة 4 2-- شباب كينشاسا 4 24- الاهلي 3 1-- فلاورز البنيني 3 3قاعة الحماماتالنادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)الشرطة الكامروني معفى1- مولودية الجزائر 6 22- النادي الافريقي 3 1-- الزمالك 3 14- راد ستار 2 2-- الشرطة الكاميروني 2 2