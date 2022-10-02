بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد (رجال) نتائج المباريات

في ما يلي نتائج منافسات اليوم الثاني من فعاليات البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد والتي تحتضنها مدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري :
برنامج المباريات و الترتيب
الاحد 2 اكتوبر 2022
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قاعة الحمامات
النادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)
الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)
الشرطة الكامروني معفى
السبت 1 اكتوبر 2022
الزمالك المصري-راد ستار الايفواري 40-17
مولدية الجزائر-الشرطة الكامروني 26-25
النادي الافريقي معفى
الجمعة 30 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30
النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني 40-23
الزمالك المصري معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- مولودية الجزائر 6 2
2- النادي الافريقي 3 1
-- الزمالك 3 1
4- راد ستار 2 2
-- الشرطة الكاميروني 2 2
المجموعة الثانية
الاحد 2 اكتوبر 2022
قاعة الحمامات
الترجي الرياضي -فلاورز البنيني (س 13)
الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)
شباب كنشاسا معفى
السبت 1 اكتوبر 2022
الاهلي المصري-فلاورز البنيني 40-11
وفاق عين التوتة الجزائري -شباب كينشاسا الكونغولي 25-26
الترجي الرياض معفى
الجمعة 30 سبتمبر 2022
وفاق عين التوتة الجزائري - نادي فلاورز البنيني 24-23
الترجي الرياضي - شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30
الاهلي المصري معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- وفاق عين التوتة 4 2
-- شباب كينشاسا 4 2
3- الترجي الرياضي 3 1
-- الاهلي 3 1
5- فلاورز البنيني 2 2
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