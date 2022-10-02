بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد (رجال) نتائج المباريات

في ما يلي نتائج منافسات اليوم الثاني من فعاليات البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد والتي تحتضنها مدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري :







برنامج المباريات و الترتيب

الاحد 2 اكتوبر 2022

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قاعة الحمامات

النادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)

الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)

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الشرطة الكامروني معفى



السبت 1 اكتوبر 2022

الزمالك المصري-راد ستار الايفواري 40-17

مولدية الجزائر-الشرطة الكامروني 26-25

النادي الافريقي معفى



الجمعة 30 سبتمبر 2022

المجموعة الاولى

مولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30

النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني 40-23

الزمالك المصري معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- مولودية الجزائر 6 2

2- النادي الافريقي 3 1

-- الزمالك 3 1

4- راد ستار 2 2

-- الشرطة الكاميروني 2 2





المجموعة الثانية

الاحد 2 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

الترجي الرياضي -فلاورز البنيني (س 13)

الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)

شباب كنشاسا معفى



السبت 1 اكتوبر 2022

الاهلي المصري-فلاورز البنيني 40-11

وفاق عين التوتة الجزائري -شباب كينشاسا الكونغولي 25-26

الترجي الرياض معفى



الجمعة 30 سبتمبر 2022

وفاق عين التوتة الجزائري - نادي فلاورز البنيني 24-23

الترجي الرياضي - شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30

الاهلي المصري معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- وفاق عين التوتة 4 2

-- شباب كينشاسا 4 2

3- الترجي الرياضي 3 1

-- الاهلي 3 1

5- فلاورز البنيني 2 2



برنامج المباريات و الترتيبالاحد 2 اكتوبر 2022قاعة الحماماتالنادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)الشرطة الكامروني معفىالزمالك المصري-راد ستار الايفواري 40-17مولدية الجزائر-الشرطة الكامروني 26-25النادي الافريقي معفىمولودية الجزائر - راد ستار الايفواري 31-30النادي الافريقي - الشرطة الكاميروني 40-23الزمالك المصري معفى1- مولودية الجزائر 6 22- النادي الافريقي 3 1-- الزمالك 3 14- راد ستار 2 2-- الشرطة الكاميروني 2 2قاعة الحماماتالترجي الرياضي -فلاورز البنيني (س 13)الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)شباب كنشاسا معفىالاهلي المصري-فلاورز البنيني 40-11وفاق عين التوتة الجزائري -شباب كينشاسا الكونغولي 25-26الترجي الرياض معفىوفاق عين التوتة الجزائري - نادي فلاورز البنيني 24-23الترجي الرياضي - شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30الاهلي المصري معفى1- وفاق عين التوتة 4 2-- شباب كينشاسا 4 23- الترجي الرياضي 3 1-- الاهلي 3 15- فلاورز البنيني 2 2