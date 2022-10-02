فيضانات وادي "الماء" ببلديّة نبّر..كابوس متجدّد يهدّد الأرواح والممتلكات

تحرير مولدي الزوابي - عين تنظر الى الوادي المحاذي لمسكنه وأخرى الى جدران منزله التي شرعت الشقوق في نحت خرائط متناثرة على واجهتها لتوحي بمداهمات ناعمة ومتجددة يعجز عن مواجهتها لقلة ذات اليد، وبحسرة العاجز يستحضر إبراهيم الخزري (68 سنة) ذلك الطفل بلال الذي جرفته فيضانات وادي "الماء" ببلدية نبّر من ولاية الكاف سنة 2007 وهو يشق مياه الوادي المتدفقة من علوّ في اتجاه مدرسته طلبا للعلم.





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ويستذكر ابراهيم كلّ تفاصيل حملة البحث والتفتيش التي شارك فيها الجميع قبل ان يتم العثور على الفتى وقد لفظته مياه حوض ملاق جثة منتفخة بعد 22 يوما من البحث.يتحدّث إبراهيم وقد بدت على وجهه ملامح الحزن واليأس من عدم تنفيذ الوعود المقدّمة من أجل إنهاء كابوس الوادي المتجدّد مع حلول الشتاء، مستحضرا حوادث مرورية انقلبت فيها سيارات، من بينها الحادث الذي كاد ان تذهب ضحيته المرأة "عزيزة" التي نجت بأعجوبة متندّرا بأنّ الوادي بات يعرف منذ ذلك الحادث بوادي "عزيزة" بدل من وادي "الماء".مدينة نبّر تقع في سفح جبل محاطة بعدد من الوديان الموسمية والمجاري التي حفرت أخاديدها في قلب المدينة مشكّلة بذلك حوضا يتباهي المتساكنون بجماله صيفا، ويزدادون خوفا كلما قدم الشتاء من أن تصله مياه الفيضانات محمّلة بأغصان الأشجار وجذورها التي تقتلعتها مياه السيلان وبأحجار مختلفة الحجم تحملها المياه الجارفة وبقايا أجهزة منزلية ملقاة في مصبات قريبة من ضفافه.هاجس الخوف قائم لدى متساكني حي الزياتين وخاصة حي الشيخ عياشي المهدّد الى جانب الفيضانات بالانزلاقات الأرضية المهدّدة للمنجزات القليلة والوقتية او الوقائية.يعود إبراهيم الخزري الى الحديث عن خطر الانزلاقات القائم قائلا: "هذا الخطر يهدّد مسكني الذي ورثته على جدّي فالانزلاقات تتقدم باستمرار فحتى الجدار الذي اقمته للوقاية من خطر المياه هُدم وبقاياه تشهد عليه"، ويضيف "انتظر منذ عقود من السلط المحلية والجهوية ان تعيرني اهتماما ينهي معاناتي ومعاناة امثالي من المتساكنين حذو الوادي وان تعبّد المسلك الذي يعزل متساكني الحي عن المدينة كلما تهاطلت الامطار".المسلك وفق ما يؤكده مدير فرع التجهيز والإسكان، عادل بن عمار، هو محل مشروع رصدت له منذ سنة 2019 اعتمادات مالية وهو محل طلب عروض مجدّد، فلأكثر من مرة يرفض المتعهدون من المقاولين القيام بالأشغال او تفسخ عقودهم لعدم وفائهم بالتزاماتهم، متعلّلين بالغلاء المتسارع لمواد البناء، وضعف قيمة الصفقة التي لم تتجاوز 500 الف دينار، وعدم قدرتهم على تقدير ما يتطلّبه انجاز المسلك في محيط متحرك فوق صفائح واثقال مساكن بنيت على طوابق.مع موسم الامطار يحمّل الوادي بأكداس من الفضلات والاوساخ التي باتت مصدرا من مصادر الحشرات الضارة والجرذان التي تداهم بين الحين والآخر منازلهم لتتقاسم معهم مؤونتهم، وفي ليالي الشتاء تستدرج تلك الفضلات الخنازير الوحشية القادمة من الغابات المحيطة ببلدية نبّر غير آبهة بنباح الكلاب ومطاردة المتساكنين لهم بالحجارة.بدوره، يؤكد محي الدين بن مسعود، العون المتقاعد من بلدية نبّر، ان الوادي حافل بالأحداث المؤلمة، فحتى الفلاحون الذين يستغلون أراضيهم على ضفافه بمنطقة المحاسن فقدوا الامل في إصلاحه وصيانته بما يضمن استغلال أراضيهم وبات التعويل على القدر غالبا في اذهانهم، فمن بقي منهم يجازف بزراعات قد تأتي عليها مياه الفيضانات دون ان تترك لهم أثرها، والبعض الاخر اعتزم زراعة الأشجار المثمرة رغم الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ سنوات.وفي ظلّ هذه الوضعيّة الحرجة، يقترح البعض تغطية الوادي في الجزء الذي يشق المدينة وتهيئته، بما قد يمثّل حلا لإنهاء مخاوف المتساكنين المحاذين له وربما تحويله الى مجال للاستثمار وبعث مراكز ترفيهية صغيرة تستغل جمال المكان وما تغدقه تلك الطبيعة من اخضرار ومعالم قديمة على غرار "الغوسة" وهي قنطرة تعود لمئات السنين، وفق الباحث في التاريخ عادل الحيدري.هذا الحلّ يبقى رهين تهيئة الجسر الذي بات يعرف تندّرا بجسر "عزيزة" وهي سيدة نجت في حادث مرور انقلبت فيه سيارتها وانقذت في احدى الليالي من قبل المتساكنين، حسب تأكيد نزار الخذراوي صاحب المقهى المحاذي لجسر الموت الذي يشق الوادي كما يصفه.هذا ويلوح في الأفق مشروع مقاطع الحجارة المشبكة، إلى جانب الترفيع في عدد القنوات المسهلة لسيلان مياه الامطار والتي تنوي إدارة التجهيز تركيزها لدرء خطر مياه الفيضانات في انتظار انجاز المشروع وتحيين تكاليفه.وفي أرشيف بلدية نبّر مكننا احد الموظفين من مجلة الاجندا 21 المحلية بنبّر، وبتصفحها اقرّت اللجنة 21 المحلية التي تشكلت في اطار مشروع الاجندا الذي بعث بالشراكة مع المفوضية الأوروبية ووكالة التعاون الفني الألماني في الصفحة 20 بان "نبّر المركزية ونبّر المحطة مهددتين بالفيضانات والانزلاق كلما امطرت وقد تجلّى ذلك في عديد المرات التي أصبحت المساكن فيها مصبا لهذه المياه".وتطرقت المجلّة إلى انزلاق جدّ سنة 2000 بطريق عين حمام مصدر الوادي، تسبب في حياد التربة، وألحق اضرارا بعدد من المرافق الأساسية كمواسير الماء الصالح للشرب والطريق.الى ذلك لم يخف رئيس بلدية نبّر، رمزي الدشراوي، مخاوفه من مخاطر الوادي، مؤكدا سعيه يسعى توليه إدارة شؤون البلدية إلى معالجة هذه الوضعية المقلقة والتي بلغت حدّ تسرب مياه الفيضانات الطبقة الحاملة للطريق وحفرها اخاديد تنذر بمخاطر محتملة.ويضيف الدشراوي أن من بين المشاريع المرتقبة تهيئة الجسر، وتعبيد مسلك حي الشيخ العياشي لفك عزلة أهالي الحي في مثل تلك الحالات، كما تعمل اللدية على تغطية نحو 100 متر مربع من الجسر، وتركيز مفترق دائري كحل مخفف لمخاطر تلك النقطة المخيفة، فضلا عن سعيها لربط نبّر القديمة بنبّر الجديدة اللّتين يفصلهما وادي "الماء"، وتركيز اكشاك لبيع ما تصنعه ايادي الحرفيين او منابت ورود واشجار مثمرة تعيد حلم أهالي المدينة "التي احتضنت سهولا واودية وحازت سدّ ملاق، واحترست بالجبل فحرسها بعد ان سكنها التاريخ وسكنتها الخضرة فاستوطنا فيها معا"، وفق تعبيره.مولديهذا العمل منجز بالشراكة مع برنامج التعاون السويسري ضمن مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنين في تونس (PACT)