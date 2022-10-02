دورة الياسمين المفتوحة للتنس: برنامج مباريات اليوم الاحد


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 10:46قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي برنامج المباريات التاهيلية المقررة اليوم الاحد لدورة الياسمين المفتوحة للتنس من فئة 250 نقطة التي تحتضنها مدينة المنستير الى غاية يوم 9 اكتوبر الجاري :


الاحد 2 اكتوبر 2022

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كريستينا ملادونيفيتش (فرنسا) / ديسبينا باباميكال (اليونان)
مويوكا اوشيجيما (اليابان) / نجينا عبدو ريموضا (اوزبكستان)
ليندا فريفوروتوفا (تشيكيا) / ريبيكا ماساروفا (اسبانيا)
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هيذر واستون (انقلترا) / لوسيريزيا ستيفانيني (ايطاليا)
هارموني تان (فرنسا) / مارينا باسلوس ريبارا (اسبانيا)
انا كونجو (كرواتيا) / فيكتوريا كوزموفا (سلوفينيا).

وكانت عملية القرعة التي جرت امس السبت وضعت اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة الثانية عالميا في صدارة المجموعة الأولى لتواجه في الدور الاول الامريكية ان لي يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري.

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