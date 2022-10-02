الترجي الجرجيسي يدعو المكتب الجامعي الى تعديل صيغة قرار الباراج

دعت الهيئة المديرة للترجي الرياضي الجرجيسي الجامعة التونسية الى تعديل صيغة قرار مباراتي الباراج المتخذة وتعويضه بمقابلة وحيدة بين صاحبي المرتبتين الاخيرتين لمرحلة تفادي النزول( الترجي الرياضي الجرجيسي و النجم الرياضي بالمتلوي) وفي أقصى الحالات تعويضه ببطولة مصغرة بين الثلاثة فرق المذكورة .





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واوضح الترجي الجرجيسي في بلاغ له مساء امس السبت ان دعوته لتغيير صيغة قرار الباراج المتخذ من قبل الجامعة التونسية تستند الى العناصر التاليةاولا : غياب أي مرجع قانوني يستند عليه مع عدم الأخذ بعين الإعتبار للترتيب النهائي لمرحلة تفادي النزول ينضاف إلى ذلك عدم مراعاة عدد المقابلات الإضافية التي خاضتها بعض الفرق لتفادي النزول وعددها 6 ومن ضمنها الترجي الرياضي الجرجيسي ومما انجر عنها من مشقة ومصاريف اضافية.ثانيا: عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المعنية باعتباره مكّن فريقا وحيدا ( النجم الرياضي بالمتلوي) دون غيره من إجراء مقابلة وحيدة على عكس الفرق الأخرى المطالبة باجراء مقابلتين للالتحاق بالرابطة الأولى.واكد فريق عاصمة الزياتين في بلاغه على أن الوضعية الحالية المتعثرة لبداية الموسم الرياضي الحالي هي نتيجة حتمية لتأخر المكتب الجامعي وهياكله المختصة في البت، في الوقت المناسب، في النزاعات المرفوعة أمامها وعدم جديتها في التعاطي مع طلباتنا المتكررة في فتح تحقيق في ملابسات مباراة النجم الرياضي بالمتلوي والأولمبي الباجي التي حامت حولها شكوك جدية في التلاعب بنتيجتها.وجدد الترجي الجرجيسي في خاتمة بلاغه طلبه للمكتب الجامعي بالإبتعاد عن أخذ القرارات الفوقية والتشاور مع الفرق المعنية بهذا القرار باعتبارها الأكثر تضررا من الانطلاقة المتعثرة للموسم الرياضي الحالي مع تمكينها من فترة إضافية خاصة بانتداب اللاعبين وإعداد برمجة عادلة للمقابلات المتأخرة الخاصة بها حتى لا يتكرر سيناريو الموسم الفارط والذي أضر بحظوظ فريقنا ولم يراع مبدأ المنافسة العادلة.وكان المكتب الجامعي قد قرر إدماج الهلال الرياضي الشابي بالمجموعة الاولى للرابطة المحترفة الأولى بعد الحكم الوارد عليها من قبل محكمة التحكيم الرياضي مع إجراء مقابلتين فاصلتين تجمع الاولى فريقي النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الجرجيسي ، على أن يلعب المنتصر في هذه المقابلة مع النجم الرياضي بالمتلوي وينضم الفريق الفائز من المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.