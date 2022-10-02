نادي حمام الانف يؤكد التزامه التام بخوض مباراة الباراج

اكدت الهيئة المديرة للنادي الرياضي لحمام النف التزامها التام بخوض مباراة البارج وسعيها لتوفير كل سبل النجاح للفريق حتى يتمكن النادي من الدفاع عن حظوظه خلالها على أفضل شاكلة.





.. ...

وطالبت الهيئة المديرة لنادي حمام الانف في بلاغ لها مساء السبت بتوفير كل مقومات النجاح لمقابلات الباراج ( ومنها ضمان النقل التلفزي وإعتماد تقنية الفار) حتى تدور في أفضل الظروف الرياضية آملة أن يكون الميدان هو الفيصل بين النوادي الثلاثة.والتمس فريق الضاحية الجنوبية من السلط الجهوية الالتفاف حول الفريق في هذا الظرف الإستثنائي وتدعم المجهودات المبذولة لتحقيق الهدف المنشود.وكان المكتب الجامعي قد قرر إدماج الهلال الرياضي الشابي بالمجموعة الاولى للرابطة المحترفة الأولى بعد الحكم الوارد عليها من قبل محكمة التحكيم الرياضي مع إجراء مقابلتين فاصلتين تجمع الاولى فريقي النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الجرجيسي ، على أن يلعب الفائز في هذه المقابلة مع النجم الرياضي بالمتلوي وينضم الفريق الفائز من المقابلة الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.