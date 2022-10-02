رئيس الدولة يشرف على جلسة تاسيسية لشركة اهلية بولاية نابل

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء السبت، على الجلسة التمهيدية حول تأسيس الشركة الأهلية المحلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، بدار الشباب ببني خيار من ولاية نابل، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية.





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يذكر أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 21 مارس 2022، مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية وهو ويهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.وكانت والية نابل قد كشفت ل(وات)، في 7 سبتمبر 2022، على هامش الندوة الجهوية، التّي تمّ تنظيمها بخصوص الشركات الاهلية، ان الجهة ستشهد اطلاق أوّل شركة أهلية، قريبا، وأنّها ستنشط على الاراضي الاشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى انجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي.وأبرزت في ذات السياق بأن الجهة ستشهد كذلك بعث شركيتين اهليتين جديدتين بمعتمديتي سليمان وتاكلسة في انتظار اتمام انجاز التراتيب القانونية اللازمة للتاسيس.