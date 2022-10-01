هلال الشابة يجدد المطالبة باعادة قرعة ورزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم

أعلن هلال الشابة رفضه لجملة القرارت التي اتخذتها الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت، والمتعلقة بموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى ونظامها.





.. ...

وطالب هلال الشابة، في بلاغ على صفحتها الرسمية، إعادة القرعة من جديد وإعادة "روزنامة" البطولة بالكامل على ضوء القرعة.وأوردت أنّها "ستعلم، بعد غد الاثنين، الهياكل الدولية المختصة وتعهيدهم بالبت في قرارات الجامعة التونسية لكرة القدم .. وضمان حُسن تطبيق القانون و قرارات التاس".يذكر أنّه تقرر اليوم السبت، خلال اجتماع 15 جمعية معنية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى، بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، عودة بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهاية الاسبوع المقبل، والمحافظة على نظام المجموعتين (تتكون كل مجموعة من 8 أندية).كما تقرر أن يشارك الهلال الرياضي الشابي ضمن المجموعة الأولى الفردية والتي تتكون من النوادي المتحصلة الموسم الماضي على المراتب 1 و3 و 5 و 7 و9 و 11 ، اضافة للملعب التونسي بوصفه وافدا من الرابطة الرابطة المحترفة الثانية كصاحب المرتبة الأولى .