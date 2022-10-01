نجم المتلوي يرفض اجراء الباراج للبقاء في الرابطة المحترفة الاولى

اعلن فريق النجم الرياضي بالمتلوي رفضه خوض "باراج " من اجل البقاء في الرابطة المحترفة الاولى وفق ما اقترحته الجامعة التونسية لكرة القدم .ويقضي القرار بإجراء مقابلة بين فريقي نادي حمام الأنف وترجي جرجيس على ان يلاقي المنتصر فريق نجم المتلوي في مبارة فاصلة من أجل العودة للرابطة الأولى







واعتبرت هيئة نجم المتلوي في بلاغ لها اليوم ان قرار الجامعة "يفتقر لأبسط المقومات القانونية " .كما جددت رفضها لقرار لجنة الاستئناف الصادر بتاريخ 13-09-2022، الذي صادق على اعتماد نتيجة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي و أمل حمام سوسة (1-1) في اطار الجولة الاخيرة من ال"بلاي اوف".



كما جاء في البلاغ أن الهيئة المديرة لنجم المتلوي تواصل سعيها للحصول على كافة مكونات ملف القضية للتمكن من تقديم شكوى لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "التاس"



.. ...





واعتبرت هيئة نجم المتلوي في بلاغ لها اليوم ان قرار الجامعة "يفتقر لأبسط المقومات القانونية " .كما جددت رفضها لقرار لجنة الاستئناف الصادر بتاريخ 13-09-2022، الذي صادق على اعتماد نتيجة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي و أمل حمام سوسة (1-1) في اطار الجولة الاخيرة من ال"بلاي اوف".كما جاء في البلاغ أن الهيئة المديرة لنجم المتلوي تواصل سعيها للحصول على كافة مكونات ملف القضية للتمكن من تقديم شكوى لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "التاس"