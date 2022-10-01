"هدفنا التاهل الى اولمبياد باريس 2024" (مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد باتريك كازال

اكد الفرنسي باتريك كازال المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة اليد ان الهدف الاساسي الذي سيسعى الى تحقيقه من خلال اشرافه على المنتخب هو تحقيق تاهل المنتخب الى الالعاب الاولمبية "باريس 2024" .





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وقال كازال خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بالحمامات بمناسبة تقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب التونسي لكرة اليد "اريد ان اعبر عن سعادتي بالتواجد في تونس وهي سعادة مفعمة بالفخر نظير الثقة التي تم وضعها في شخصي للاشراف على الدكة الفنية للمنتخب التونسي لكرة اليد حيث تلوح الاجواء هنا جد مشجعة للعمل وتقديم الاضافة المنشودة والظهور بوجه مشرف في الاستحقاقات المرتقبة واقربها بطولة العالم لكرة اليد المقررة مطلع 2023 في السويد".واوضح الفني الفرنسي الذي سبق له تقمص زي المنتخب الفرنسي لكرة اليد من (1994-2004) ان " كرة اليد التونسية تتمتع بمستوى فني ممتاز حيث ادرك جيدا الفنيات التي يتمتع بها لاعبو المنتخب التونسي لاسيما اوائك الذين كانت لهم تجربة احترافية في فرنسا و في اوروبا عامة وسنؤسس مع بعض لمرحلة جديدة من العمل و الاجتهاد حتى اتمكن من تحقيق ابهى النتائج مع المنتخب التونسي في قادم الرهانات".وقال كازال الذي اشرف خلال السنوات الاخيرة (من 2008 الى 2022) على تدريب نادي دانكارك الفرنسي " ساعمل على اختيار افضل العناصر لتعزيز صفوف المنتخب حيث ليس لدي اي نية او سعي لاقصاء اي لاعب وكل عنصر ينتمي للمنتخب يتعين عليه احترام مبادئ المجموعة و احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل و التحلي بالسلوك المثالي, اما على المستوى الفني فان المؤشرات الحالية واعدة جدا بالنظر الى ما عاينته من مستوى مرموق للاعبين من خلال متابعتي لمباريات البطولة العريبية للاندية التي فاز بها الترجي الرياضي ".واكد كازال انه سيعمل مع بقية اعضاء الجهاز الفني على متابعة اللاعبين عن قرب من اجل انتقاء الافضل وستكون مقاربتي في العمل تشاركية مع جميع الاطراف المعنية بما في ذلك مدربو الاندية .ومن جهته اوضح وسام حمام المدرب الوطني المساعد "ساسعى الى وضع خبرتي على ذمة المنتخب التونسي من اجل الارتقاء بمستواه نحو الافضل و الخروج به من الازمة و الوضعية الصعبة التي يعيشها حاليا حيث ان المنتخب التونسي متعود على التالق القاري و الدولي .وقال " لن ندخر جهدا حتى يعود المنتخب الى سالف اشعاعه من خلال التحضير الجاد للرهانات القادمة سواء بطولة العالم وخاصة بطولة امم افريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس 2024".وابرز رياض الصانع مدرب حراس المنتخب التونسي لكرة اليد ان "المهمة المنتظرة في تدريب حراسة المنتخب لن تكون سهلة بالنظر الى الدور البارز الذي يضطلع به حارس المرمى في مباريات كرة اليد حيث يعيش هذا المركز فترة انتقالية حساسة باعتبار صغر سن الحراس المتواجدين حاليا".وتابع الصانع "نتمتع برصيد بشري ثري لاسيما من خلال تواجد عدد من حراس المرمى الشبان الذين ينشطون في البطولات الاوروبية او اولئك الذين تالقوا في الفترة الاخيرة وابرزهم حارسي الترجي الرياضي اصيل النملي و محمد صفر وسنعمل على تطوير مهاراتهم في اطار مشروع متكامل هدفه انقاذ كرة اليد التونسية واعادتها الى سالف مكانتها الرائدة عبر التالق في اقرب استحقاق رياضي وهو بطولة العالم لكرة اليد و العمل لبلوغ الدور الثاني".يذكر ان عقد المدرب الفرنسي باتريك كازال مع الجامعة التونسية لكرة اليد سيكون الى غاية 2024.